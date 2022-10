Torrelodones aprueba de forma inicial su Plan General de Ordenación Urbana

Torrelodones ha aprobado de forma inicial su Plan General de Ordenación Urbana. Cuatro años después de que se aprobara de forma definitiva el Avance, se inicia ahora la tramitación de un documento que tiene que diseñar el futuro de la localidad para los próximos 20 o 30 años.

Ese futuro ya estaba perfilado en el Avance y no cambia mucho, porque Torrelodones, dispone de poco suelo ya. Con 24.000 vecinos, el techo poblacional que contempla el Plan General es de 30.000. No prevé nuevos grandes desarrollos urbanísticos, sólo terminar de desarrollar pequeñas bolsas de suelo y dos ámbitos ya previstos en Las Marías y Los Llanos, alrededor de unas 1.300 viviendas en total. Para el Ejecutivo su función principal es la de consolidar la protección del 53 por ciento del término municipal. “Lo que hace es consolidar las zonas protegidas y la calidad de vida de este municipio, es decir, define las zonas que se tienen que proteger de manera definitiva, para siempre. El crecimiento no puede existir porque no tenemos suelo. El Plan General busa mantener la calidad de vida del municipio y su identidad”, apunta David Moreno, concejal de Urbanismo.

En unos días se abrirá el proceso de información pública, que durará dos meses, para la presentación de alegaciones. También se solicitarán los correspondientes informes preceptivos a diversos organismos públicos.

Las críticas de la oposición

El Ejecutivo aprobó el documento este jueves en un Pleno con la abstención del PP y Ciudadanos y los votos en contra de PSOE y Vox. Desde la oposición ven en él falta de un proyecto de municipio e incluso falta de ambición. Así lo manifestaron los portavoces del PSOE, Rodrigo Bernal, y PP, Rodolfo del Olmo.

“El Plan General supone que tengamos aceras mejores o peores, que haya más o menos aparcamiento, que las casas sean más grandes o más pequeñas, que haya más zonas peatonales o estemos invadidos por los coches, que se ponga en valor nuestro entorno natural o, por el contrario, lo sacrifiquemos ocupándolo con más urbanizaciones”, apunta el socialista Rodrigo Bernal, quien añade: “El Plan General de Ordenación Urbana que ha preparado Vecinos, sin contar con nadie, carece de una verdadera planificación y ni siquiera contiene un atisbo de la necesaria visión estratégica con un horizonte a largo plazo, que es el período habitual en que un PGOU está en vigor”.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Rodolfo del Olmo, denunció la falta de participación en su elaboración puesto que “no se ha tenido en cuenta la opinión de los Consejos de Urbanismo, del Consejo de Medioambiente y del Consejo Económico y social, ni de ninguno de los afectados como pueden ser los propietarios de alguna de las fincas que se van a expropiar y que habrán tenido conocimiento de la misma si han seguido el pleno por la radio o por la retransmisión en streaming”.

“Algunos de los problemas que este plan no solo no resuelve sino que agrava, son la elevada densificación del municipio que, no teniendo más terreno para crecer hacia afuera corre el riesgo de hacerlo “hacia adentro” lo que podría conllevar graves problemas merced a la flexibilización que este PGOU permite en cuanto a modificación del uso permitido a algunos terrenos actualmente catalogados como de equipamiento y que ahora podrían ser aptos para otros usos y no resuelve el problema que actualmente está afectando a los vecinos de algunas zonas del municipio, y que podría extenderse, como es la autorización para edificar colegios en zonas residenciales.También es preocupante que el PGOU no contemple la posibilidad de conectar algunas de las zonas que permanecen aisladas del centro urbano y a las que solo se puede acceder desde la A-6 como son la Berzosilla o los Prados”, finaliza del Olmo.