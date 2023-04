Suspendido el juicio al alcalde de Moralzarzal para completar la instrucción

La Audiencia de Madrid ha suspendido el juicio al alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, de Vecinos por Moralzarzal Participa!, y ha acordado devolver la causa al Juzgado para que complete la instrucción interrogándolo por todos los contratos municipales por los que el fiscal le pide 13 años de inhabilitación por supuesta prevaricación.



En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pide esta pena para Juan Carlos Rodríguez Osuna y para la exconcejal de Urbanismo, Susana Villareal Bárcena, por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa durante 2016 y 2017 al estimar que abusaron de la figura del contrato menor de servicios al utilizarlo en más de la mitad de la mitad de las contrataciones realizadas por el ayuntamiento.



En la fase de cuestiones previas los abogados defensores han pedido este martes en la Audiencia Provincial la suspensión de la vista al alegar que en la fase de instrucción no se les preguntó por la mayoría de los hechos contenidos en el escrito de acusación, lo que a su juicio les ha causado indefensión.



El tribunal ha estimado la petición de las defensas y ha acordado retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción para que el Juzgado interrogue a las acusados por todos los hechos que se les imputan.



Según la Fiscalía, ambos acusados se aprovecharon de que para los contratos menores de servicios no era necesario un proceso público para "eludir de forma intencionada la normativa en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones".



Añade que de esta forma privilegiaron a unas empresas frente a otras respecto de las que se conculcó la igualdad de trato que debe regir en la contratación dentro del servicio público.



El fiscal destaca que, pese a que fue advertido de la irregularidad por el vicesecretario interventor municipal, el alcalde no modificó su política de contrataciones, que llevó a cabo en el ámbito de inversiones y mantenimiento de edificios públicos y zonas ajardinadas, suministro de material de ferretería, campañas de publicidad organizadas por el Ayuntamiento y alquiler de equipos de sonido.