El sindicato Amyts convoca una huelga indefinida de médicos y pediatras de centros de salud

El sindicato Amyts ha llamado a la huelga indefinida a 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras en los centros de salud a partir del próximo 21 de noviembre ante "la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes".

Esta nueva convocatoria del sindicato mayoritario de médicos para "salvar la Atención Primaria" se suma a la huelga indefinida, promovida por Amyts, entre los médicos de los Puntos de Atención Continuada (PAC) o centros sanitarios 24 horas, tras el "caos" organizativo que se ha vivido en la apertura de estos dispositivos de urgencias.

Con esta nueva convocatoria de huelga, Amyts quiere conseguir que la Consejería de Sanidad se siente a negociar un plan de choque para abordar los problemas de los centros de salud y frenar el éxodo de los facultativos.

El pediatra y delegado de Amyts, Fran Recio, ha explicado en un vídeo remitido a los medios de comunicación que el sindicado mayoritario de los médicos madrileños ha decidido promover esta huelga indefinida ante la falta de operatividad de la Gerencia de Atención Primaria que está inmersa "en múltiples conflictos y dimisiones".

Para Recio, la Atención Primaria, que es "el pilar fundamental de la salud de los madrileños", está "al borde del colapso" por la reducción de la dotación asistencial, la sobrecarga de trabajo, la falta de tiempo para atender a los pacientes y las extensas agendas.

En un comunicado, Amyts niega que el problema de los centros de salud se deba a la falta de facultativos, como sostienen las autoridades sanitarias.

Para Amyts, el Gobierno madrileño está empujando a los facultativos a otras comunidades autónomas, países o niveles asistenciales por "las pésimas condiciones laborales" que les ofrece.

Esta situación lleva a que el 20 % de las consultas médicas estén sin cubrir, según afirma el sindicato.

Amyts censura los anuncios "grandilocuentes" de los planes de mejora de la Atención Primaria tanto del Gobierno regional como del Ejecutivo central, que no solucionan los problemas de los centros de salud, donde los pacientes no pueden ser atendidos "correctamente" por la falta de tiempo en las consultas y se ha normalizado que un médico de Atención Primaria vea a cincuenta o sesenta pacientes en su jornada laboral.

Ayuso asegura que Más Madrid, con su sindicato Amyts, quiere reventar la sanidad madrileña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que la líder de Más Madrid, Mónica García, con su sindicato Amyts, quiere "reventar el sistema público y la sanidad madrileña" y buscan "desestabilizar".

Díaz Ayuso ha hecho estas declaraciones en la entrada de la catedral, antes de la misa en honor a la patrona de la ciudad de Madrid, Santa María de la Almudena, a la que ha pedido apoyo para las personas que están solas, enfermas o en dificultades económicas y "convivencia, salud, unidad y prosperidad" para el pueblo madrileño.

Al ser preguntada por la huelga de médicos y pediatras de los centros de salud, Díaz Ayuso ha dicho que "hay dos circunstancias que son diferentes: por un lado, están los médicos que están en su perfecto derecho a reclamar mejoras laborales y, por otro, lo que está aquí sucediendo que es única y exclusivamente una batalla política".

La presidenta madrileña ha explicado que el lunes cuando vio las encuestas supo que "esto solo iba a ir a peor" y ha opinado que ahora mismo la oposición "está a la desesperada".

"No hay más que ver cómo el Gobierno no es capaz ni siquiera de ocultarlo. Ayer ya vimos cómo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, empleaba hasta gráficos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros utilizando los medios de todos los españoles para hacer propaganda contra la Comunidad de Madrid", ha subrayado Díaz Ayuso.

También ha resaltado que "la líder de Más Madrid, que es quien está detrás instigando todas estas huelgas con su sindicato, llama a estallar directamente el sistema público" porque "quieren reventar la sanidad", lo que "no tiene nada que ver con una cuestión laboral, sino política", que ha empezado por los Puntos de Atención Continuada, luego ha seguido por los centros de salud y ya están llamando a los hospitales.

Para la presidenta regional, "la líder de Más Madrid, con su sindicato Amyts, lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña, no se están dando cuenta de que esto está empezando a trasladarse en preocupación para los ciudadanos y lo que buscan es desestabilizar".

Ayuso ha insistido en que esto "nada tiene que ver con una reivindicación de los profesionales sanitarios con los que estamos siempre y con los que me intentan enfrentar, pero en mis declaraciones no van a encontrar eso, porque yo lo que quiero es que las cosas vayan bien, que los médicos están cada vez mejor y que atendamos a los problemas que tiene el sistema público sanitario en España".