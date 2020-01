San Lorenzo de El Escorial emprende una cruzada contra las cacas y orines de perro

Pisarlas da suerte, según un dicho popular. Dudando de la relación causa-efecto, lo que sí está claro es que es muy desagradable llevarse en la suela del zapato o tener que ir sorteando por las aceras de las calles de nuestros pueblos las cacas de los perros.

Son muchos los ayuntamientos que han tratado de poner coto a esta incívica práctica, la de no recoger los excrementos de las mascotas… la última iniciativa se ha presentado este miércoles en San Lorenzo de El Escorial.

Se trata de una campaña de concienciación que acaba de lanzar el Ayuntamiento bajo el lema “Por favor, recógelas. San Lorenzo, contigo más limpio”, una iniciativa que se enmarca en el Plan Integral de Limpieza que se puso en marcha el pasado verano.

Se difundirá material a través de la web municipal y redes sociales, se repartirán 5.000 dípticos informativos y 6.000 bolsas de recogida de excrementos caninos.

"Los excrementos caninos en las calles de San Lorenzo de El Escorial se han convertido en una preocupación para los vecinos, y así nos lo han transmitido, que ven cómo, debido a la falta de sensibilidad de algunos -no de todos- propietarios de perros, la localidad no se encuentra tan limpia como sería deseable y es necesario caminar por los espacios públicos mirando al suelo para no llevarse un 'regalito' a casa", ha asegurado durante la presentación de la campaña la alcaldesa, Carlota López, quien ha añadido que "esta situación, además de ser injusta para la población que utiliza correctamente las papeleras y contenedores para depositar las bolsas con los excrementos, es molesta para el resto de vecinos y puede suponer riesgos para la salud, especialmente de los niños o de los usuarios de sillas de ruedas manuales, así como provocar caídas".

Pero la campaña incorpora un aspecto novedoso que tiene que ver con los orines de los perros, un residuo también contaminante al que se suele prestar menos atención.

Se van a repartir botellas de agua para que los propietarios diluyan los 'pipís' de sus mascotas, una práctica que el Ayuntamiento quiere implantar.

Díptico informativo que repartirá el Ayuntamiento

"Se ha detectado, y así nos lo ha comunicado también la empresa encargada de la limpieza, cómo las esquinas de los edificios, los bancos, papeleras y farolas se deterioran mucho más rápido. Si conseguimos implantar esta práctica de la dilución de los orines, además de contribuir a la limpieza, lograremos que estos elementos del mobiliario urbano duren más y nos gastemos menos presupuesto en tener que reponerlos", explica López.

Está previsto que se instalen, además, varias carpas informativas los sábados 11, 18 y 25 de enero, en distintos parques del municipio donde los vecinos podrán participar en juegos dinámicos sobre la importancia de la protección animal.

Aunque la campaña busca el lado más amable y la empatía de los dueños de mascotas, no quiere pasar por alto que si no logra tocar sus conciencias, lo hará con sus bolsillos: existen sanciones de hasta 300 euros para los que incumplan la normativa.