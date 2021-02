Saltarse el toque de queda o no llevar mascarilla, principales motivos de sanción en San Lorenzo y El Escorial

La Policía Local de San Lorenzo de El Escorial ha formulado desde el pasado mes de marzo 630 propuestas de sanción por el incumplimiento de la normativa sanitaria contra la COVID-19.

Solo en los últimos 10 días, los agentes locales han realizado 47 denuncias; de ellas, 30 han sido a ciudadanos por no llevar mascarilla, por fumar sin guardar la distancia de seguridad, encontrarse en agrupaciones con más número de personas de las permitidas o no cumplir la limitación nocturna de circulación por la vía pública.

Por su parte, 17 propuestas de sanción han sido para establecimientos que incumplían los horarios de cierre o superaban el aforo permitido en el interior.

Precisamente, varias de las actuaciones tomadas por el Ayuntamiento para sensibilizar sobre la importancia de respetar las normas para frenar el avance de la pandemia han ido dirigidas a la hostelería y al comercio, como la campaña “Por ti, respeta las medidas; por todos, exige que se respeten”, así como a la población general para la concienciación en el cumplimiento de las normas, con cartelería e información actualizada. Además, cada semana se ha hecho llegar a los propietarios de los locales una carta informativa sobre los cambios que se van produciendo y que les son de aplicación, recordando la necesaria colaboración e implicación de todos.

La alcaldesa, Carlota López Esteban, recuerda que “sigue siendo necesario sumar esfuerzos en el cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para frenar la pandemia”. “Somos conscientes de que es difícil para todos, pero debemos adaptarnos a disfrutar del ocio de manera distinta y compatibilizar horarios y medidas en un momento complicado para la hostelería y el comercio, en el que, sin embargo, es necesario cumplir y hacer cumplir las normas”. “Continuaremos con el refuerzo de la vigilancia para garantizar la aplicación de las medidas, para conseguir volver a la normalidad cuanto antes”, ha añadido.

130 DENUNCIAS EN EL ESCORIAL

De igual modo, la Policía Local del vecino municipio de El Escorial está realizando una ingente labor para velar por el cumplimiento de las medidas interpuestas por la Comunidad de Madrid para hacer frente a la COVID.

Los agentes recorren las calles de la localidad, haciendo especial hincapié los fines de semana, que es cuando se ven más conductas sancionables.

Así, en el mes de enero han interpuesto 130 denuncias, 58 por incumplimiento del toque de queda; 29, por no usar mascarilla; 19 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública; 17 por reuniones de más de seis personas (ahora solo se permiten cuatro, excepto en las terrazas); por fumar sin respetar la distancia mínima de seguridad, una sanción, al igual que por entrar o salir de los núcleos confinados sin causa justificada; tres denuncias por incumplimiento de horario de cierre para los establecimientos y dos por horario de terrazas.

El Ayuntamiento de El Escorial insiste en la “necesaria colaboración de todos los vecinos y la responsabilidad de cada uno para frenar los graves índices que está tomando la pandemia en los últimos días”.