Quejas entre los vecinos de Alpedrete por el cierre vespertino del Centro de Salud

La decisión de la Dirección Asistencial de Atención Primaria de cerrar por las tardes el Centro de Salud de Alpedrete ha provocado, como era previsible, unaluvión de quejas entre los vecinos y usuarios.

Las reacciones no se han hecho esperar desde que este lunes entrara en vigor la modificación del horario: el consultorio permanece abierto de ocho de la mañana a tres de la tarde pero entre las tres de la tarde y las nueve de la noche hay que contactar con el Centro de Salud de Collado Villalba Estación para atención telefónica, domiciliaria o presencial.

No es la primera vez que los pacientes se encuentran con problemas para acudir a su médico de familia, enfermería u otros servicios desde que comenzó la pandemia. El de Alpedrete fue uno de los centros que cerró totalmente por la reorganización en la Atención Primaria en marzo, y más tarde, en pleno verano con el incremento de población, por falta de personal debido a vacaciones y bajas que no se cubrieron.

Ahora, en la segunda oleada del coronavirus y con la campaña de la gripe en ciernes, no abre en horario vespertino, una circunstancia que caído como un jarro de agua fría entre los vecinos. Algunos denuncian que no se ha informado suficientemente ni con antelación y, además, no gusta tener que desplazarse a Collado Villalba, en unos casos por incomodidad si no se tiene vehículo propio, en otros por temor ya que es un municipio candidato al confinamiento selectivo dadas sus elevadas cifras de COVID-19.

"Ayer tenía cita para mi hijo y si no voy al Centro de Salud por otra cuestión no me habría enterado. No me llamaron para darme otra cita e intentas pedirla y no te cogen el teléfono. Nos mandan a otro Centro de Salud en Villalba, que es una decisión que incomoda bastante", dice una vecina afectada. "Tenía que cambiarme la medicación y tuve que acercarme porque no contestaban el teléfono. Estamos desatendidos, soy una persona de riesgo", lamenta otra usuaria, mayor de 70 años y con patologías que necesitan una asistencia más cercana.

Los usuarios entienden que falta plantilla, tanto administrativa como sanitaria, y que los profesionales están desbordados. Concluyen que la Atención Primaria está abandonada. "Brilla por su ausencia. Todo tiene que ser vía telefónica. Es una pena. Yo tengo la sensación de que ya no tengo médico", "Es una vergüenza, una muestra más de la pésima gestión que se está haciendo de lo público desde hace años" o "Hay que pedir a la Comunidad de Madrid, al Gobierno central, a quien sea, que hacen falta refuerzos de médicos ¿Dónde están los recursos que faltan?" son algunas de las opiniones recabadas por COPE de la SIERRA entre los vecinos.

Estas mismas quejas se extienden por otros pueblos de la Sierra. En Mataelpino con su Centro de Salud cerrado, en su momento también lo estuvieron Navacerrada y Los Molinos o Los Arroyos en El Escorial.