Qué se puede hacer y qué no en la Comunidad de Madrid durante el puente

La Comunidad de Madrid permanecerá confinada perimetralmente durante el puente de Todos los Santos, hasta las 00.00 horas del martes, 3 de noviembre, después de que el Gobierno central haya aceptado el plan de Isabel Díaz Ayuso de cerrar la región por días, hasta que el miércoles el Consejo Interterritorial de Salud debata los criterios de aplicación de las medidas adoptadas por las autonomías.

El Gobierno autonómico establece también el confinamiento perimetral de la región durante el puente de La Almudena desde las 00.00 del viernes 6 de noviembre hasta las 00.00 del martes 10. La Comunidad de Madrid fija la excepción para los desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; por cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. También se contempla el retorno al lugar de residencia habitual o familiar, el cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Asimismo, se podrá salir o entrar en la región si se trata de desplazamientos a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; o por causa de fuerza mayor.

Por otro lado, los trayectos en tránsito a través de la región están permitidos, es decir, se puede cruzar pero no quedarse.

Movilidad y reuniones

Además, se limita la movilidad nocturna y la circulación de personas entre las 00:00h y las 6:00h en toda la región. Las reuniones sociales o familiares, tanto en espacios públicos como privados, abiertos o cerrados, serán de un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.

Comercio y hostelería

Hostelería, cines, teatros, instalaciones deportivas, residencias universitarias, parques, jardines y establecimientos de juegos y apuestas deben cerrar antes de las 00:00 horas. Todos los comercios no esenciales deben cerrar antes de las 22h y no pueden abrir antes de las 06:00h.

Cementerios y lugares de culto

Se podrá asistir a los cementerios, siempre respetando las normas básicas de distancia, el uso de mascarilla y los aforos. Se puede acudir a un cementerio que esté en una zona confinada, pero si vives en un área de movilidad restringida, no puedes salir de ella para ir a un camposanto. Solo se podría acudir si está dentro de esa área.

Sigue el límite de un máximo de seis personas en la participación en reuniones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, sean convivientes o no convivientes, o el aforo del 50% en lugares de culto, donde se debe garantizar las medidas generales de seguridad e higiene dictadas por las autoridades sanitarias y siendo obligatorio el uso de mascarilla. No obstante, en las zonas básicas de salud con restricciones la asistencia a lugares de culto no puede superar un tercio de su aforo y se deberá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla. En este caso, los ciudadanos de estas zonas solo podrán salir a un cementerio ubicado fuera de su área si es para acudir a un entierro.

? ¿Tienes alguna pregunta acerca de las restricciones actuales en la Comunidad de Madrid? #LaComunidaddeMadridResponde ? pic.twitter.com/7x1v5klN2P — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 29, 2020

Se amplían de 32 a 35 las zonas básicas de salud con restricciones

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha ampliado de 32 a 35 las zonas básicas de salud con restricciones perimetrales donde se está extremando el seguimiento de los cumplimientos de los aislamientos y las cuarentenas.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, lo han anunciado este viernes en una rueda de prensa en el Departamento de Sanidad.

Las tres nuevas zonas básicas de salud donde se aplicarán limitaciones a la movilidad a partir del lunes son la de Valle de la Oliva, en el municipio de Majadahonda, y otras dos áreas sanitarias de Coslada, Barrio del Puerto y Doctor Tamames. En nuestra comarca, también están confinadas las zonas de Collado Villalba pueblo, Guadarrama y El Boalo.

La Consejería de Sanidad ha decidido acordar restricciones en aquellas zonas básicas de salud con una incidencia acumulada igual o superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes.

En las 35 zonas con limitaciones, donde existe una mayor transmisión de la enfermedad, vive el 11 por ciento de la población de la Comunidad de Madrid y se concentra un 16,3 por ciento de los casos de coronavirus.

Andradas ha explicado que para adoptar estas medidas se valora la tendencia que existe en las zonas básicas de salud, qué tipo de transmisión existe, si se asocia a brotes familiares o colectivos y qué grupos de edad son los más afectados.

Las restricciones afectan a 12 municipios:

En el resto de municipios: Collado Villalba (ZBS de Collado Villalba Pueblo), Guadarrama (ZBS Guadarrama), El Boalo (en la ZBS de Manzanares el Real), Majadahonda (ZBS Majadahonda), Pozuelo de Alarcón (ZBS San Juan de la Cruz), Parla (ZBS San Blas y ZBS Pintores), en Colmenar Viejo (ZBS Colmenar Viejo Norte), Morata de Tajuña (ZBS Morata de Tajuña), Torrejón de Ardoz (ZBS Las Fronteras y ZBS Brújulas), Villarejo de Salvanés, (ZBS Villarejo de Salvanés), Colmenar de Oreja (ZBS Colmenar de Oreja).

Nueve distritos de Madrid: la zona básica de Núñez Morgado (en el distrito de Chamartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde), Entrevías, Peñaprieta, Alcalá de Guadaira, Rafael Alberti, Numancia, Pozo del tío Raimundo (Puente de Vallecas), Daroca (Ciudad lineal), Vinateros - Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz), Puerta del Ángel (Latina), Virgen de Begoña (Fuencarral), Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuan).