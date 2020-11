La pandemia marca el contenido del Pleno Infantil de Torrelodones

Les molestan las mascarillas, como a todos, pero mucho más no poder abrazar a sus amigos en el colegio ni jugar en los columpios del parque. Y les preocupa contagiar el coronavirus a sus seres queridos.

Los niños y niñas de Torrelodones han vuelto a dar una lección de madurez, sensatez y saber estar en el Pleno Infantil, que se ha celebrado en este 20 de noviembre, como cada año, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. En este 2020, como no podía ser de otro modo, la pandemia ha sido el hilo conductor.

Han participado un total de quince alumnos de 5º curso de Educación Primaria, en representación de cinco colegios de la localidad: el CEIPSO El Encinar, CEIP Nuestra Señora de Lourdes, CEIP Los Ángeles y los colegios concertados San Ignacio de Loyola y Peñalar.

Han estado acompañados por el alcalde, Alfredo García-Plata, y la edil de Educación, María Ángeles Barba así como por un concejal de cada uno de los grupos municipales (PP, Vox, Ciudadanos y PSOE). A través de videoconferencia durante todo el acto han estado también presentes responsables de la Comunidad de Madrid y de UNICEF.

Los escolares han podido expresar ante estos adultos cómo ven y viven la situación y cómo les está afectando. "Veo la pandemia un poco mal porque la gente no cumple las restricciones", decía Sergio. "Creo que no estamos preparados y no hemos reaccionado bien. Está habiendo muchas muertes y algunas se podrían haber evitado si cumpliéramos las medidas de seguridad", apuntaba Alicia, mientras que Silvia expresaba su tristeza porque, aunque ella está sana, "el año no está siendo fácil, hay gente que ha perdido su empleo, muchas familias lo están pasando especialmente mal".

"Seguimos con la preocupación de que nuestros familiares se enfermen y sea por nuestra culpa", manifestaba Alfredo, y Daniela lamentaba que no se puedan "juntar más de seis ni para cumpleaños ni para meriendas". "Tampoco podemos juntarnos con nuestras familias y no podemos celebrar fiestas importantes", añadía.

También han hecho sus propias propuestas, en las que hemos comprendido, por ejemplo, que les preocupa la ventilación de los colegios, por eso han pedido purificadores de aire en todas las aulas. Han solicitado ayudas para las familias desempleadas, reparto de geles y mascarillas en los parques, que se dote de más recursos al personal sanitario, que volvamos a aplaudirles a las ocho de la tarde, "que la gente no fume en la vía pública y se ponga bien la mascarilla", más vigilancia por parte de la Policía Local en las calles y multas a los infractores y, sobre todo, han pedido más concienciación, especialmente entre los adolescentes, para que comprendan la importancia de seguir las reglas y evitar contagios.

Además, en el Pleno Infantil, que cumplía su séptima edición, se ha tenido un especial recuerdo para Antonio Torres, quien fuera director del colegio San Ignacio, fallecido meses atrás como consecuencia de la COVID-19.