El Mercado y un árbol gigante en la Plaza de la Constitución, entre las novedades de la Navidad en Torrelodones

“Esta Navidad tu mejor regalo está en Torrelodones”. Es el lema de la programación que el Ayuntamiento ha elaborado para celebrar estas entrañables fechas, con actividades repartidas por Pueblo y Colonia.

Es un programa que llega con novedades, como el Mercado navideño que este lunes, 9 de diciembre, ya se estaba poniendo en pie y que se quedará instalado en el entorno de la Plaza de la Constitución del 10 al 22 de diciembre.

También nueva es la iluminación de las calles, que este año se ha renovado por completo con nuevos elementos navideños, como un árbol de ocho metros en la Plaza de la Constitución, renos y arcos o un luminoso que felicita la Navidad en los accesos a Torrelodones.

Esa iluminación se encenderá el jueves, 12 de diciembre, a partir de las seis de la tarde en la Plaza de la Constitución. Los villancicos los pondrán, entre otros, los alumnos de los colegios de Torrelodones.

A partir de ese momento se abre un programa muy variado "pensado para toda la familia, pero sobre todo, para los más pequeños de la casa", ha apuntado Almudena Negro, la alcaldesa.

En el programa no faltarán las actividades culturales, como el ‘Cuento de Navidad’, de Dickens, que se representa este viernes, 13 de diciembre, en el Teatro Bulevar, el Tren de la Navidad, que recorrerá durante varios días el Pueblo y la Colonia, la Casita de Papá Noel, la visita de los pajes reales o el Concierto Gala de Fin de Año el día 27 de diciembre.

También habrá pasacalles en las principales vías comerciales, música en directo con DJ los días 24 y 31 en el aparcamiento de la calle Real, coincidiendo con los aperitivos de Nochebuena y Nochevieja y, ese mismo día, las pre-uvas.

Y el 5 de enero, la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, "muy especial este año", ha dicho Negro.

san silvestre torresana

También habrá hueco para el deporte, con la San Silvestre Torresana, que se celebra el día 21 de diciembre.

Esta duodécima edición tiene un carácter solidario: un euro de cada inscripción se destinará a la lucha contra el cáncer.

Habrá dos categorías infantiles: niños hasta 8 años, que tendrán que salvar una distancia de 300 metros (una vuelta) y la infantil B para menores de 9 a 11 años, que tendrán que recorrer 600 metros (dos vueltas).

Posteriormente a las 12:00 será el turno de la carrera popular para todos aquellos que tengan más de 12 años y que tendrán que recorrer un circuito urbano de 5 kilómetros, comenzando y terminando en la calle Real.

Habrá medallas para todos los participantes de las carreras infantiles. Además, se entregará trofeo a los tres primeros corredores de la categoría masculina y femenina y de la clasificación general de la prueba.

Asimismo, habrá trofeo a los tres primeros corredores de la categoría senior masculina y femenina (de 20 a 49 años) y trofeo a los tres primeros corredores de la categoría veteranos masculina y femenina (50 años en adelante).

Independientemente de la categoría, todas las inscripciones deberán hacerse online. El plazo estará abierto hasta el 19 de diciembre.

El precio será gratuito para las categorías infantiles (menores de 12 años) y de 12 euros para la carrera popular. Un euro de cada inscripción se destinará a la lucha contra el cáncer de mama.

La recogida de dorsales, el mismo día de la carrera, 21 de diciembre, de 8:30 a 10:30.

Recorrido de la San Silvestre Torresana

Este año, como colofón a la San Silvestre, habrá "un concierto de villancicos muy original. El pop y el rock se unirán a la tradicional música navideña, en las voces de la asociación de músicos ToRockLodones”, ha explicado la regidora. Será en la piedra de la Plaza de la Constitución, con villancicos en clave de pop y rock para disfrutar de versiones de canciones clásicas y muy conocidas de Mariah Carey, Elvis Presley, Queen o La Oreja de Van Gogh.

Comenzará a las 12:30 horas y contará con la actuación de los grupos Bis in Idem y Ham Session, acompañados de otros músicos y cantantes de ToRockLodones. Abrirá el festival la irreverente banda, Los Kinis, y cerrará Rock Choir, interpretando canciones míticas de Navidad como 'Merry Xmas Everyone' y 'Do They Know it's Xmas'.

La programación de Navidad, que cuenta con un presupuesto de cerca de 130.000 euros, se puede consultar completa en www.torrelodones.es