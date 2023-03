Juan Carlos Martín Puga, exedil de Vecinos Guadarrama: "Señor Culebras, lecciones de moralidad usted, pocas"

Juan Carlos Martín Puga, hasta hace un par de días concejal de Vecinos por Guadarrama, ha explicado este viernes las razones que le han llevado a abandonar la formación con la que se presentó a las Elecciones Municipales de 2019 como número tres.

El ahora edil no adscrito dice no tener ningún problema con el partido, sino con la persona que lo lidera. “Personalmente creo en la marca Vecinos por Guadarrama, creo en las personas que la hicieron nacer y crecer y en algunas de las que aún siguen, pero no creo en quien ostenta el cargo de presidente en funciones y que además es el número uno del partido, José Ramón Culebras Bonilla".

Martín Puga le ha afeado a Culebras que critique "en grupos multitudinarios de WhatsApp" su decisión de no entregar el acta de concejal porque, 'tirando' de hemeroteca, ha recordado a su ya excompañero que él abandonó el grupo municipal de VOX en noviembre de 2017, cuando aún quedaban dos años de mandato, y tampoco entregó el acta. "Perdóneme señor Culebras, lecciones de moralidad, usted... pocas", ha señalado en la rueda de prensa celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Además, dejar el acta para que corra la lista de Vecinos, dice, va a ser difícil porque ni el número cuatro, ni el cinco, ni el seis de la lista continúan en el partido, han abandonado también el proyecto, por lo que recomienda hacer examen de conciencia. "En estos 4 años no hemos tenido un líder, creo que no ha sabido hacer grupo y sacar todo el potencial de las personas que teníamos a nuestro alrededor".

También ha acusado al líder de Vecinos por Guadarrama de haber ocultado información, tanto a él como a otros miembros del partido, y de haber hecho “dejación de funciones en la Mancomunidad de Servicios Sociales La Maliciosa", donde Culebras es vocal y de donde, según su versión, solamente habrían tenido noticias en los últimos meses.

Martín Puga le desea a Vecinos por Guadarrama que pueda resolver estos problemas internos en un futuro próximo, “porque muchas de las personas que lo componen merecen la pena de verdad”.

Reacción de Vecinos por Guadarrama

Los dos concejales con los que se queda ahora Vecinos por Guadarrama y excompañeros ya de Juan Carlos Martín han estado presentes en el Salón de Plenos, entre el público, escuchando sus acusaciones, como también lo han estado otros miembros de la Corporación Municipal con el alcalde, el popular Diosdado Soto, a la cabeza.

José Ramón Culebras ha declinado realizar valoraciones sobre lo que considera "ataques personales" del que fuera número tres de su candidatura, pero sí ha querido hacer hincapié en que la decisión de Martín Puga de abandonar el partido “estaba tomada hace meses” y que en las próximas semanas se conocerá el destino político de su excompañero, “seguramente en un partido independiente” en clara insinuación a Agrupación Popular por Guadarrama (APPG).

Respecto a la entrega del acta y su situación hace años, el líder de Vecinos por Guadarrama ha señalado que “es radicalmente distinta” y que reclaman ese acta puesto que la consiguió su partido desde las urnas. Un partido, por cierto, que concluirá esta medianoche con el proceso interno de Primarias para acudir a las Elecciones Municipales del 28 de mayo, en el que solo se presenta una lista de unidad.