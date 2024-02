Marta del Olmo, gerente territorial del Hospital de Villalba, entre 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Marta del Olmo, gerente territorial del Hospital Universitario General de Villalba, ha sido una de las profesionales incluidas en la XI edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', cuya gala celebró el pasado domingo "Magas", la revistadel medio de comunicación "El Español" para la mujer.

Concretamente Del Olmo fue reconocida en la categoría de “Directivas” y pasa así a formar parte del ranking de referencia en liderazgo femenino en España.

El reconocimiento se dio a conocer en un evento que contó con la asistencia de más de 800 invitados, entre los que se encontraban algunos de los grandes referentes de la vida política, económica, cultural y social del panorama nacional.

"La concentración de talento femenino más importante del año”, lo describió la presentadora del evento, la periodista Sonsoles Ónega. “Ser líder implica talento, actitud y trabajo”, apuntó, por su parte, la vicepresidenta de "El Español", Cruz Sánchez de Lara, quien añadió que las galardonadas representan “lo que podemos ser las españolas con mucho esfuerzo”.

Trayectoria de liderazgo

Marta del Olmo es tambiéngerente territorial del Rey Juan Carlos (Móstoles) e Infanta Elena (Valdemoro) y directora corporativa de Experiencia de Pacientede estos dos hospitales -además del de Villalba- y de la Fundación Jiménez Díaz.

Acumula más de 15 años coordinando las políticas de relación con el paciente en esta red asistencial, de cuya Unidad de Innovación Clínica y Organizativa (UICO) también es miembro.

La directiva cuenta con un Máster en Calidad de Servicios Sociosanitarios y Gerontología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, un Postgrado en Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios (IMAFE), un Diploma en Liderazgo y Transformación del Sistema Sanitario (Universidad de DEUSTO), un Programa de Alta Direccion en Instituciones Sanitarias (IESE) y ha realizado el Fresenius Top Executive Program (Harvard Business School).

Entre los reconocimientos destacados desde su paso a cargos de gestión territorial en los hospitales concesionados, figuran el EFQM Prize (EFQM) en Experiencia Paciente del Infanta Elena, el EFQM +600 del Rey Juan Carlos y el Hospital de Villalba y el EFQM Global Award de la Fundación Jiménez Díaz; la acreditación Geriatric Emergency Department Accreditaction (GEDA), así como varios Top Value, Top 20 (IQVIA), Best in Class (BiC, We Care-U) y Ennova Health (Diario Médico), otorgados a los cuatro centros.

También el Premio al Mejor Hospital en Liderazgo Reputacional en Experiencia Paciente (Merco y Observatorio de la Salud) concedido al Rey Juan Carlos y el reconocimiento QH*** (IDIS) logrado por el Infanta Elena.

Marta del Olmo, en la gala