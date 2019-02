Los dos hombres supuestamente asesinados en Colmenarejo recibieron más de 100 puñaladas

Colmenarejo guarda este lunes luto oficial por los dos hombres sexagenarios asesinados este sábado. A primera hora de la mañana, Alejandro, un joven de 30 años, mataba supuestamente a su padre y a su tío en su domicilio de la urbanización Parque Azul. Después, se lanzaba al vacío desde la planta 22 de un edificio de la Plaza de Castilla número 3, sin dejar ninguna nota. La documentación que llevaba en una mochila condujo hasta esta vivienda de Colmenarejo.

Allí, la Guardia Civil encontró los dos cadáveres de los hombres de 60 y 66 años con signos de violencia. Al llegar a la vivienda, como no respondía nadie, solicitaron la entrada y el registro, donde hallaron al padre y al tío del fallecido. El informe preliminar de la autopsia ha desvelado que uno había sido degollado y el otro acuchillado en el pecho. Entre ambos presentaban más de 100 puñaladas, según El Mundo.

El presunto parricida tenía un corte severo en su muñeca derecha. Ahora se investiga si padecía algún tipo de enfermedad mental.

Sus vecinos no lo conocían

Sus vecinos han asegurado a COPE que no conocían al joven: “Pensábamos que vivían ellos dos solos. Eran encantadores, salían a pasear mucho. Eran muy buenas personas. Al chaval no lo conocíamos, no sabíamos que vivía con ellos”. El propietario del domicilio de la urbanización Parque Azul era el tío del presunto autor de los hechos. El padre se había ido a vivir con él hace un año aproximadamente.

El Grupo de Homicidios de la Comandancia de Madrid, que se ha hecho cargo del caso, insiste en que hay que esperar los resultados definitivos de las autopsias y más avances en la investigación para determinar las causas de este supuesto crimen.

Entretanto, la localidad de Colmenarejo vive su luto oficial y el próximo jueves guardará un minuto de silencio antes del pleno municipal por un hecho que la alcaldesa, Nieves Roses ha calificado, de "muy dramático". “Colmenarejo es un municipio muy tranquilo. Estamos consternados. Nuestras condolencias a la familia”.