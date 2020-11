Llegan las pruebas de antígenos a Alpedrete

La Comunidad de Madrid realizará pruebas de antígenos a toda la población de Alpedrete, después de que se hayan incrementado los contagios, superando el límite fijado por el Gobierno regional para imponer restricciones de movilidad. De hecho, el municipio está sometido a un cierre perimetral desde el pasado lunes, 9 de noviembre.

Según el último informe de la Dirección de Salud Pública, la Incidencia Acumulada ha subido en los últimos siete días de 514'58 a 548'99. En los últimos 14 días se han notificado 80 positivos.

Y para intentar contener ese incremento e invertir la curva se van a realizar estas pruebas de antígenos a partir del próximo lunes 16 de noviembre en el pabellón de la Ciudad Deportiva . Precisamente este miércoles, el alcalde ha visitado las instalaciones, junto con la Comunidad de Madrid, para coordinar el operativo que se pondrá en marcha. Se van a realizar 2,500 test al día, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Se convocará con un SMS a todos los ciudadanos mayores de 6 años que no hayan pasado la enfermedad. Aquellas personas que no puedan acudir en el horario de la cita por motivos justificados serán atendidas al final de la jornada. Y también se atenderá a los no empadronadas pero residentes en la localidad, que podrán realizarse el test en los últimos turnos del día, tras la atención de las personas con cita previa.

Alpedrete se suma así a otros muchos municipios con cribados masivos, como Collado Villalba, Guadarrama, El Boalo o Galapagar, donde empiezan este jueves, 12 de noviembre. Previsiblemente, también comenzarán en los próximos días los test en Moralzarzal.