Llamamiento a donar sangre en los días previos a la Navidad

En las últimas semanas del año, las donaciones disminuyen un 25%, sobre todo por las vacaciones navideñas, pero los hospitales madrileños siguen necesitando sangre para mantener su actividad.

Por eso, la Comunidad de Madrid, a través del Centro de Transfusión, pone en marcha una campaña especial para animar a los ciudadanos bajo el lema "Dona vida en esta Navidad".

Se desarrolla desde este lunes 16 hasta el domingo 22 de diciembre y, aunque ahora mismo no hay ningún grupo sanguíneo en alerta roja, sí lo están en alerta amarilla 0-, A+ y B-.

En la Sierra noroeste de la Comunidad de Madrid se puede donar en los hospitales de la red pública: el Puerta de Hierro de Majadahonda (de lunes a domingo de 8 a 21 horas); el Hospital General de Villalba (de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas y de 15:30 a 20 horas) y el Hospital Comarcal El Escorial (de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas).

También, como centro colaborador, en el Hospital Madrid Torrelodones, de lunes a jueves de 11 a 19 horas.

Y esta semana habrá unidades móviles desplazadas a Collado Villalba, el viernes 20 de diciembre, junto a la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, en la avenida Batalla de Bailén, de 10 a 13:45 horas y de 17 a 20:45 horas.

Ese mismo día, viernes 20, aparcará en Las Rozas, en la zona del BurgoCentro, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Al día siguiente, sin dejar el municipio, habrá una unidad de hemodonación en la estación de tren del barrio de Las Matas de 10 a 14 horas.

Y el sábado 21 de diciembre, se podrá donar a la entrada del Centro Comercial Espacio Torrelodones de 10 a 14 horas.

Todos los puntos, fijos y móviles, para donar estos días en la región se pueden consultar en www.comunidad.madrid.

Los requisitos básicos para donar sangre sólo son tener entre 18 y 65 años. Si se trata de la primera vez, hasta los 60 años de edad, pesar más de 50 kilos y disponer de un buen estado de salud.

"Si no hay donación, no hay transfusión. Las donaciones de sangre son imprescindibles diariamente para la realización de múltiples tratamientos e intervenciones. La sangre no se fabrica. Si nunca has donado, puedes empezar hoy", apuntan desde el Centro de Transfusión.

En la Comunidad de Madrid se pueden transfundir cada año cerca de 38.000 unidades de sangre en cirugías, 42.000 a pacientes onco-hematológicos, 40.000 en Medicina Interna (para reponer sangre perdida en hemorragias digestivas, úlceras sangrantes, diálisis ...), más de 30.000 en Urgencias ó 9.000 en intervenciones dirigidas a niños, entre los miles de componentes sanguíneos que se transfunden.