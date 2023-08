Las farmacias de Galapagar “recetan” libros contra la soledad

Paliar la soledad con la lectura. Las farmacias de Galapagar se han puesto a dispensar libros contra este mal siglo XXI, que suele llevar aparejadas otras patologías como ansiedad y depresión, deterioro cognitivo, dificultades en la vida cotidiana o adicciones.

La iniciativa nace de la mano de la ONG Acervo Intergeneracional, una entidad que promueve el envejecimiento activo.

“Paliamos la soledad con libros y los libros son salud para las personas. Las farmacias nos ayudan con su clientela”, explica María Luisa Forniés, presidenta de Acervo Intergeneracional,

“Regalamos libros que nos ha cedido la Biblioteca Municipal de Galapagar, con la que colaboramos desde hace tiempo, como remedio contra la soledad y evitar otras enfermedades que ésta provoca”, añade Forniés, que también acude, junto a los voluntarios de la ONG, a residencias de ancianos con el programa #regalamoslibros para trabajar con la lectura.

La Biblioteca municipal Ricardo León dona todos aquellos libros que ya no tienen hueco en sus estanterías, ya sea porque hay excedente o están duplicados. “Son libros que en la biblioteca no tienen ya cabida, pero son libros en buen estado, o nuevos, de lectura fácil y libros para todas las edades. Se donan a las farmacias a través de Acervo para combatir la soledad y otras enfermedades que no solamente se curan con medicinas”, apunta Marina Cuervo, la bibliotecaria.

Los voluntarios de la ONG llevan a las farmacias los libros que les dona la Biblioteca. “Tenemos nuestras cajas de libros -y a los voluntarios- en muchas farmacias de Galapagar. En ellas quien quiera encuentra libros que le proporcionarán un rato de placer y relax. Es una iniciativa que ha tenido mucho éxito de momento”, añade la presidenta de Acervo.

Son píldoras en forma de historias, las que salen de los libros, siempre una buena opción para no sentirse solo.