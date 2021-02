Iván Pizarro anuncia acciones legales contra Unidas por Collado Villalba

Un día después de denunciar Unidas por Collado Villalba que el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente "cometió una incompatibilidad laboral", Iván Pizarro ha realizado una serie de puntualizaciones a las manifestaciones realizadas por la formación morada en rueda de prensa, anunciando además la posibilidad de emprenden acciones legales.

Según Unidas, Pizarro firmó un informe para una empresa de ingeniería cuando ya tenía dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, en julio de 2019.

"Las descalificaciones personales vertidas en dicha rueda de prensa son simplemente insultos e infamias", asegura en primer lugar en su comunicado el edil del equipo de Gobierno, quien dice no reconocerse como autor del informe dado que contiene elementos distintos al informe de 16 de marzo de 2019 que sí realizó, firmó y envió, meses antes de la toma de posesión como concejal del Ayuntamiento de Collado Villalba. "Por tanto el informe de julio que no firmé, es falso", apunta Pizarro.

"He tenido conocimiento del referido documento de julio en la rueda de prensa de ayer y es absurdo pretender que prevea la manipulación de un tercero de mis informes profesionales una vez firmados y enviados. Más aún, si tenemos en cuenta que cesé en mi vinculación laboral con la auditora medio ambiental el 22 de abril, antes de las elecciones municipales de 2019", continúa el concejal en su escrito.

"Habida cuenta de la gravedad de los hechos, me reservo el ejercicio de todas las acciones que en derecho competan". "No me sorprende que quienes detentan irregularmente sus cargos públicos alardeen de transparencia y decencia, cuando sistemáticamente justifican la comisión de delitos como su forma legítima de actuación política", concluye Pizarro.