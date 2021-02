La hostelería de San Lorenzo exige la supresión de la tasa de terrazas en 2021 y 2022

"La hostelería de San Lorenzo de El Escorial exige soluciones". Así comienza el manifiesto que la Asociación Restaura Escorial ha dirigido esta semana a los responsables municipales. Lo hace con el objetivo de pedir que se equiparen sus condiciones a la de otras localidades de la zona, caso del vecino El Escorial, o de Madrid capital, donde sus ayuntamientos han tomado la decisión: suprimir la tasa de ocupación de la vía pública, esto es, la tasa de terrazas, para los años 2021 y 2022.

Recuerdan la crisis tan grave que están atravesando los hosteleros, que incluso ha llevado al cierre de muchos negocios.

"La hostelería ha sido el gran daminificado por las medidas adoptadas en pro de la no expansión de la pandemia. Cierres totales o parciales, imposibilidad de ocupar todo el espacio de la vía pública debido a la distancia de seguridad y no explotación del interior, además de ingresos clave como la barra", apunta el manifiesto, con el que quieren visibilizar la "situación crítica" del sector, en particular en San Lorenzo de El Escorial: "siendo uno de los motores económicos, la caída del turismo ha supuesto un varapalo en muchas ocasiones insalvable".

Por ello la asociación no solo pretende que se elimine la tasa de terrazas. También pide la exención del resto de tributos municipales como el IBI de local comercial, IAE, Impuesto de Vehículos asociados a la actividad, tasa de vado, basuras o alcantarillado.

"Es justo tener este apoyo de las instituciones cuando vienen las cosas mal dadas, no solo ya por los negocios en sí, sino por lo que ello conlleva: los empleos que generamos, lo que supone la hostelería para un pueblo turístico como San Lorenzo de El Escorial. Le pedimos al Ayuntamiento que escuche nuestras peticiones y las hagan efectivas porque la situación que vivimos es dramática", asegura la presidenta de Restaura Escorial, Raquel Muñoz.

Los hosteleros sanlorentinos, además, solicitan ayudas directas como las que se otorgaron en el mes de noviembre con unos criterios más flexibles y la creación de una mesa de crisis de carácter permanente para tratar todos estos asuntos "a través del diálogo, la negociación y la aportación de ideas para solucionar unos problemas que ponen en grave peligro la estabilidad del municipio", apunta el manifiesto.

La solicitud se ha acompañado con una pegada de carteles por todo el municipio bajo la consigna #YoApoyoALaHosteleríaDeSanLorenzo. "Hemos respartido más de 60, no solo en establecimientos del gremio de la hostelería, restauración y hospedaje, sino del comercio en general. La acogida ha sido magnífica. Tenemos el apoyo y el cariño de nuestra gente, de nuestro pueblo... y eso se nota", concluye Muñoz.