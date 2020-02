El 'Hermano Mayor' Pedro García Aguado analizará en Valdemorillo la adicción a las nuevas tecnologías

La adicción a las nuevas tecnologías ha generado una importante alarma social pero ¿está realmente justificada?, ¿son tan negativas las consecuencias sobre los menores? A estas y otras cuestiones pretende dar respuesta en Valdemorillo el hasta hace unos días director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, Pedro García Aguado.

Conocido por su faceta de coach en el programa televisivo 'Hermano Mayor', García Aguado busca con este taller prevenir, informar y, sobre todo, concienciar.

Y es que es una adicción, tan fuerte como las drogas o el alcohol, y que ha ido penetrando poco a poco en nuestra sociedad, con especial incidencia entre los jóvenes. Cada vez son más los casos de personas enganchadas al móvil, los videojuegos o las apuestas online.

"Hay que diferenciar entre uso, abuso y dependencia. El uso es el que todos conocemos, el abuso es el uso que te quita de hacer otras tareas en el día a día, pero en el momento en el que te retiran el móvil no sufres 'síndrome de abstinencia', como se diría con otras sustancias: no presentas ansiedad, depresión, irascibilidad... que es lo que tendrías llegados al tercer estado, la dependencia. Es un uso abusivo que provoca que, cuando se le retira al chaval el terminal móvil, empieza a romper cosas, a insultar, a no socializar, incluso cae en una estado depresivo", explica Pedro García Aguado.

El 'Hermano Mayor' ha contado a COPE de la SIERRA que ha tenido que ser testigo de muchos casos, algunos le han tocado especialmente por impactantes. "En un pequeño pueblo de Galicia tratamos a un chaval que estaba enganchadísimo a un juego de rol por ordenador porque le hacía sentir poderoso, líder de un grupo, cuando en su vida real tenía la autoestima por el suelo, no se sentía querido. Fue muy difícil. Ahí aprendí que hay muchos tipos de dependencia, como a estos juegos, a las redes sociales o el tema de apuestas online, que es una adicción más escabrosa", cuenta García Aguado.

El taller está destinado a adolescentes mayores de 14 años, padres, madres, tutores legales, monitores, profesores y educadores en general.

Será a las 19 horas en la Casa de la Juventud.