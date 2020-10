Guadarrama vive con relativa normalidad el primer día de confinamiento

Esta medianoche entraban en vigor las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid en Guadarrama.

En la primera mañana de confinamiento selectivo se ha vivido, decían los vecinos, una 'extraña normalidad'. Con prudencia pero siguiendo con su rutina, los vecinos realizaban sus quehaceres diarios. Es el caso de Emilia y José Antonio, que seguían con sus trabajos, eso sí, de manera diferente. "He salido porque cuido de una persona mayor y tenía que llevarle la comida, pero voy y vuelvo", aseguraba Emilia. "A mí no me afecta mucho porque trabajo desde casa. Solo he pedido permiso cuando tengo que ir a la oficina y me lo han dado", apunta José Antonio.

Los comercios apenas han notado este lunes el decrecimiento del número de clientes. Cynthia, presidenta de la Asociación de Empresarios de Guadarrama asegura que esto comenzará a notarse con el impedimento de acceso a vecinos de pueblos cercanos. "Ya este fin de semana se ha notado que ha bajado más del 50%, aunque aún no estábamos confinados. No subió tanta gente. Vamos a ver cómo nos va afectando al día a día en la economía".

Los grandes damnificados, los bares y restaurantes. Tras un fin de semana que ha sido duro, llegan las cancelaciones. Así lo cuenta José Olivé, presidente de Guadarrama Gastronómica. "El 80% de la clientela es de pueblos cercanos o de Madrid y al no poder entrar en el municipio pues... esta es la estocada fatal".

Con refuerzo en el cuartel de la Guardia Civil, solicitado a la Delegación de Gobierno, los agentes trabajan de manera coordinada con Policía Local estableciendo controles de acceso aleatorios en las cuatro entradas a Guadarrama.

Este confinamiento por zonas básicas de salud, que en nuestra comarca también afecta a Collado Villalba Pueblo y El Boalo y que complementa al estado de alarma, estará vigente durante 14 días.