Galapagar cede el Velódromo Municipal a la Banda de Música El Bemol para sus ensayos

Las necesidades de espacio para ensayar de la Banda El Bemol de Galapagar han dado a lugar a una imagen curiosa: la pista del Velódromo Municipal llena de músicos en lugar de deportistas. No es la primera vez, la instalación ya ha acogido conciertos del Festival de Jazz Galapajazz, pero sí es insólito a tenor de las mascarillas y la distancia entre los integrantes de esta formación musical con sus instrumentos.

La explicación es sencilla: el Centro Cultural La Pocilla está en obras y, ante la llegada del frío, ensayar al aire libre se hace cuesta arriba (hasta ahora lo hacían en el patio del IES Infanta Elena), así que había que encontrar un lugar idóneo: a cubierto y lo suficientemente amplio para mantener las medidas de seguridad. El Ayuntamiento ha decidido ceder a la banda la infraestructura deportiva.

"No hay muchas salas de este tamaño para poder ubicar la banda al completo así que nos hemos trasladado para los ensayos al Velódromo que es un espacio enorme y podemos guardar las distancias", asegura Ricardo Sangabino, su director musical.

En el Velódromo no solo han encontrado espacio, también una acústica óptima para poder ensayar. Había ganas, llevan sin tocar juntos desde marzo, cuando dieron su último concierto. Su objetivo ahora es volver con motivo del día de Santa Cecilia, 22 de noviembre, patrón de los músicos. "Vamos a solicitar que se celebre allí mismo, que hay espacio para nosotros y para el público que le apetezca venir con todas las medidas de seguridad, el tradicional concierto de Santa Cecilia, si las autoridades sanitarias y el Ayuntamiento lo permiten", apunta Sangabino.

PASODOBLE EN CONFINAMIENTO

Formada en 2007, la Asociación Musical El Bemol es todo un ejemplo intergeneracional. Su músico más joven tiene 14 años y los mayores rondan los 70. Tocan todo tipo de música, desde música española, pasodobles y zarzuelas, a bandas sonoras, música rock y pop adaptada para banda y música sinfónica.

'El Bemol' en modo confinamiento

El pasado mes de mayo habría protagonizado el tradicional concierto del Día de la Comunidad en la Plaza de la Constitución de Galapagar. En esta ocasión iba a interpretar por primera vez "El Bemol", un pasodoble compuesto por Paulino Martí López dedicado especialmente a la banda, pero como no pudieron reunirse in situ debido al confinamiento y, a pesar de las circunstancias no querían privar a los vecinos de su música, los integrantes tomaron la determinación de grabarse tocando la pieza desde sus propias casas.

El resultado lo colgaron en Youtube. Se puede ver en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=j_TMs_0A_YM