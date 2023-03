Galapagar asegura que habrá celebraciones de Semana Santa, pese a las dudas del PP

El Ayuntamiento de Galapagar asegura que los actos religiosos de Semana Santa “bajo ningún concepto han estado en peligro”, como alertó la semana pasada el Partido Popular, que difundió una nota en la que acusaba al equipo de Gobierno de “hacer peligrar la Semana Santa en Galapagar” porque apuntaba que las hermandades no habían recibido información sobre el programa de actos, cortes de calle o bandas a nueve días del inicio de las celebraciones.

En ese comunicado, el PP, que aseguraba que el Ejecutivo (PSOE-Ciudadanos) "continúa menospreciando las tradiciones cristianas", desvelaba haberse reunido con hermandades y cofradías para ofrecer su colaboración en la organización de los eventos religiosos y estas le trasladaron que no habían tenido aún respuesta del Ayuntamiento a su solicitud por vía de Registro en febrero sobre todas las necesidades a tener en cuenta para las procesiones (autorización de recorridos, cortes de calles, apagado de luces...).

“Hay permisos que el Ayuntamiento tiene que solicitar con muchas semanas de antelación y, si no lo ha hecho ya, todo indica que convertirá nuestra Semana Santa en la chapuzade Cabalgata con la que nos deleitaron en Navidad. Parece que este equipo de Gobierno no se toma con tanto interés las festividades cristianas porque, contra todo pronóstico, no ha hecho lo mismo con los Carnavales, donde se gastaron más de 20.000 euros y solicitaron todos los contratos con tiempo suficiente”, apuntaba en el comunicado el edil del PP Javier Álvarez.

Los populares solicitaban al alcalde, el socialista Alberto Gómez, que tomara cartas en el asunto de manera urgente, después del "poco interés" demostrado por su concejal de Festejos.

Precisamente ha sido la Concejalía de Festejos la encargada de responder a través de un comunicado firmado por su titular, Miguel Ángel Molina, en el que acusa al Partido Popular, especialmente a su portavoz y candidata a la Alcaldía, Carla Greciano, de "embarrar la política” poniendo en duda la organización de los actos religiosos, y ha detallado todos los pasos que ha llevado a cabo las últimas semanas para celebrar en Galapagar la Semana Santa.

Así, entre otros hechos, señala que “cincuenta y un día antes de Semana Santa", se puso en contacto con el párroco de la localidad "para que cuanto antes se registraran las necesidades para la celebración de la misma”, designando a una persona encargada de realizar los trámites quien, efectivamente, registra la solicitud en el Ayuntamiento el 24 de febrero. "Desde ese mismo día ha habido una estrecha comunicación con la persona designada" para "aclarar y ultimar detalles".

Además, recuerda que en la primera quincena de marzo se han enviado peticiones a Policía Local, Protección Civil, Obras y Servicios y Medio Ambiente, entre otros, para organizar "los cortes de calles, apagado de luces, retirada y poda de árboles en recorridos, limpieza...". "Todo organizado, previsto y firmado a 13 de marzo".

Y el 24 de marzo "técnicos del Ayuntamiento mantienen conversaciones con la persona designada como interlocutor" mientras el concejal de Festejos hace lo propio con el párroco para informarle de la situación, incluso aceptando una nueva petición de la Parroquia.

Molina ha resumido todas las gestiones llevadas a cabo, no sin antes preguntarse retóricamente qué personas tienen interés en llevar "crispación, bulos y mentiras a los vecinos de Galapagar".