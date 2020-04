Euroforum Infantes: el día a día en un palacio del siglo XVIII convertido en hotel medicalizado

¿Quién podría haber imaginado en el siglo XVIII, cuando se construyó, que el Palacio de los Infantes situado frente al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se convertiría siglos después en un hotel medicalizado? No hace falta remontarse tan lejos en el tiempo, incluso nadie se lo habría planteado hace poco, cuando aún era sede de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense.

Con sus 200 habitaciones, el Euroforum ha servido, como otros muchos hoteles en la Comunidad de Madrid, para descongestionar la presión en los hospitales, desbordados por el coronavirus.

Pacientes derivados del cercano Hospital Comarcal El Escorial y del Puerta de Hierro de Majadahonda están siendo sus particulares ‘huéspedes’. Están atendidos las 24 horas del día por médicos, enfermeras y auxiliares, además de contar con servicio de limpieza y catering.

Capitanea el equipo sanitario, como coordinador de este hotel medicalizado Euroforum Infantes, el doctor Pedro Gargantilla, Jefe de Medicina Interna del Hospital Comarcal El Escorial.

El doctor Pedro Gargantilla, coordinador del hotel medicalizado

"Las habitaciones son individuales, entramos a prestar atención con los EPIS, Equipos de Protección Individual, y los pacientes que están aquí ingresados presentan una sintomatología leve. Se requiere que cumplan tres características: que sean totalmente autónomos, no podemos dar atención a un paciente que precise cambios posturales o que hubiera que darle de comer; que no tuvieran necesidad de oxígeno porque no tenemos una instalaciones para ello como en un hospital; y que tampoco precisen medicación intravenosa, que sea oral. Hay pacientes que vienen a completar la cuarentena, esto es, se van a pasar 14 días, y otros para recibir el final del tratamiento después de una hospitalización", explica Gargantilla.

BUENA EXPERIENCIA NUEVA

La de los hoteles medicalizados es una experiencia totalmente novedosa para estos profesionales, pero está resultando gratificante y reciben no solo el aplauso diario de las ocho de la tarde de toda la sociedad, sino el agradecimiento de sus pacientes, sobre todo cuando se les da el alta. Algunos son, como ellos, también sanitarios que se han infectado con el virus.

Todos perciben la corriente de solidaridad y de cariño que recorre los pasillos y cada estancia de este Palacio de los Infantes. "Estoy recordando a una persona que nos decía que mil millones de agradecimientos no serían suficientes y nos hizo un dibujo muy simpático y cariñoso cuando se marchó a casa tras darle el alta", cuenta el doctor Pedro Gargantilla, que también ha destacado en COPE de la SIERRA el ejemplo solidario que representa un paciente de Talavera de la Reina (Toledo), "sanitario en paro que se presentó voluntario para ayudar a la Comunidad de Madrid, fue a prestar servicio al Puerta de Hierro, se contagió y le tenemos ahora mismo en Euroforum ingresado".

SITUACIÓN ACTUAL

En estos momentos hay ingresados 36 pacientes en este hotel medicalizado, aunque por sus instalaciones, desde el 25 de marzo en que se puso en marcha, han pasado ya 151, con más de un centenar de altas concedidas.

Solo en seis casos la persona ha tenido que volver al hospital, la mayoría regresa a su domicilio particular.

Algo que también espera poder hacer algún día, síntoma de que esta crisis ya habrá acabado, el personal sanitario que les ha atendido. De momento, pernocta en Casa Maristas Fuentenueva, también en San Lorenzo. Un merecido descanso tras el duro trabajo a la espera de una nueva jornada, confiando en que sea mejor que la anterior.