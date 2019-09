La estación de tren de Alpedrete tendrá pasarela elevada antes de final de legislatura

Antes de que termine la legislatura Alpedrete podría tener un paso seguro para la estación de tren. El alcalde ha firmado este lunes el convenio que lo hará posible. Ahora solo resta que los responsables de RENFE y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) hagan lo propio y la licitación, adjudicación e inicio de las obras se producirán, espera Juan Rodríguez, en primavera.

Es una excelente noticia que los vecinos y usuarios de la conocida como estación de Mataespesa llevan décadas esperando. Es una histórica reivindicación: eliminar el paso a nivel, antaño de traviesas de madera y con dos escalones por andén, hoy de caucho y con una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con carritos de bebé o con bicicleta.

Precisamente con su bici lo cruzaba Laura, de 13 años, cuando fue arrollada por un convoy con destino Cercedilla, sin parada en Alpedrete. Ocurría el 11 de julio de 2014. La tragedia, que conmocionó a todo el pueblo, dejó patente la urgente necesidad de tomar medidas. Han pasado cinco años y se vislumbra más cerca la solución.

El regidor, para quien este proyecto era también una cuestión personal -Laura era su sobrina- agradece el trabajo que han hecho las sucesivas Corporaciones municipales hasta llegar a este punto. "Todo esto lo inició Marisol Casado y lo continuó Carlos García Gelabert. A ambos los he invitado a esta firma. Por motivos personales se encuentran de viaje y lamentan no poder estar, pero no quería dejar pasar la ocasión para darles las gracias por un proceso que hoy culmina con la firma. Ha sido un trabajo en el que todos hemos ido a una", apunta Juan Rodríguez.

El proyecto que se acometerá contempla básicamente la construcción de una pasarela elevada para salvar las vías del tren, "una solución con mayor impacto visual pero más rápida, descartado el paso subterráneo dada las características del subsuelo en Alpedrete, que en cuanto empiezas a picar te sale piedra", dice Rodríguez. "Según el plano, es una pasarela que viene marcada por los caminos en la zona verde de la urbanización Los Berrocales, accederá a un edificio principal con ascensores y aterrizará al otro lado de la vía junto al aparcamiento de la estación. Esperemos que resuelva los problemas de seguridad de los vecinos y usuarios".

También recoge el recrecido de los andenes para adaptarlos a normativa y la adecuación del edificio de la estación. No se tocará su estructura, dado que está catalogado y protegido, pero sí se remodelará el vestíbulo para modernizarlo y hacerlo más cómodo a los viajeros. La última reforma data de 1996.

Actualmente la estación tiene un paso a nivel con rampas

El proyecto supone una inversión total de 4'5 millones de euros.

La ejecución de las obras no afectará a la normal circulación de los trenes, aunque con toda probabilidad el aparcamiento deberá cerrarse al público.

Además, el Ayuntamiento va a aprovechar para seguir trabajando en una solución similar para la otra estación de tren del municipio, el apeadero de Los Negrales. "Ya hemos hablado con RENFE-ADIF y tenemos que hacer lo mismo con Vías Pecuarias, organismo también implicado. La Avenida Reina Victoria es propiedad municipal y veremos si lo adosamos al puente que está por encima del apeadero o nos dan otra solución. Alpedrete es uno de los pocos pueblos que cuenta con dos paradas de tren y trabajaremos para que en ambas esté garantizada la seguridad, no queremos que ocurra ninguna desgracia", añade el alcalde.

Y es que, a pesar del muro y vallado instalados en su día, usuarios de todas las edades, especialmente jóvenes, atraviesan las vías para acceder más rápidamente al apeadero o desde allí al lugar de destino, como el centro comercial Planetocio, y ahorrarse así un rodeo en el que se pierden muchos minutos. Aunque, claro está, peor es perder la vida.