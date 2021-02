La Estación Espacial de Robledo de Chavela recibirá la primera señal de la llegada del Perservance a Marte

Se acerca un momento histórico. Este jueves, 18 de febrero, el rover Perseverance de la NASA, el más avanzado de todos los vehículos enviados a Marte, se posará a las 21:55 (hora española) en el cráter Jézero, donde intentará encontrar signos de vida pasada en el planeta rojo.

Han tenido que pasar casi una década de trabajo, un viaje de 470 millones de kilómetros y casi siete meses de duración y aún falta el instante más crítico: los conocidos como ‘siete minutos de terror’, cuando la nave entre en la órbita marciana a unos 20.000 kilómetros por hora y tenga que frenar para posarse en la superficie, toda una proeza a la que estarán muy atentos desde la estación de seguimiento de la NASAen la Sierra.

Será una de las antenas veteranas, la DSS-63 de Robledo de Chavela, la que reciba la primera señal del Perseverance una vez aterrice en Marte… o para decirlo más correctamente, una vez 'amartice'.

Una de las personas más emocionadas con esta gesta y que más confía en el éxito de la misión es Fernando Abilleira. Lleva 19 años trabajando para la NASA, los últimos 17 en la exploración de Marte. Es el director del diseño y navegación del Perseverance y subdirector de operaciones de vuelo.

Este ingeniero aeroespacial ha contado en Herrera en COPE que precisamente el origen de su vocación está enRobledo. "Lo que a mí me inspiró realmente fue un pequeño tour al que me llevaron mis padres para ver la estación de Red de Comunicaciones de Espacio Profundo que la NASA tiene en Robledo de Chavela. Yo tenía solo 7 años y me quedé impactado, aquello parecía sacado de una película, parecía ciencia ficción. Desde ese momento siempre me hizo mucha ilusión mirar a las estrellas y pensar que algún día podría trabajar en la NASA".

Un sueño cumplido que ahora se enfrenta "a un desafío tremendo", pero no hay nervios, confiesa Abilleira. "Todo el equipo encargado de esta misión está ilusionado y excitado más que nervioso".

"Es verdad que más de la mitad de las misiones a Marte enviadas desde las diferentes agencias han fracasado pero nos sentimos confiados porque hemos hecho todo para tener posibilidades de éxito. Finalmente va a llegar ese momento para el que nos hemos estado preparando durante tanto tiempo", concluye.

ROBLEDO, EXPECTANTE Y DE ESTRENO

En Robledo está lista para recibir la señal del Perseverance la DSS-63, de 70 metros de diámetro. Una antena de gran tamaño pero veterana... no como la DSS-56 que acaba de estrenar hace pocos días la estación espacial.

Tiene 34 metros de diámetro y está destinada a la comunicación de misiones espaciales de exploración dentro del sistema solar.

Inauguración de la nueva antena de Robledo /Foto: NASA

"El propósito del complejo de Robledo es comunicarse con las naves que van al espacio profundo, desde la Luna hasta fuera del sistema solar. Esta nueva antena expandirá la capacidad de la estación. Tenemos una de las más grandes del mundo, de 70 metros, y tenemos tres más de 34, que funcionan, y esta es la cuarta de ese diámetro", explica a COPE de la SIERRA el director de la NASA en España, Anthony Carro.

Y no será la última que se sitúe en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo. En breve llegará otra de las mismas características.

De este modo, y como ya sucediera hace años con la antena de 26 metros de diámetro, hoy en desuso, que fue la primera que captó la llegada del hombre a la Luna, estas antenas serán claves para las futuras misiones no solo a al satélite lunar sino también para la soñada 'conquista de Marte'.