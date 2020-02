Un edificio 'okupa' en la calle Trinidad provoca graves problemas de convivencia vecinal

Ya lo han denunciado al Ayuntamiento, a la Policía Local, a la Guardia Civil, a los Juzgados… y todavía siguen esperando una solución.

Son vecinos que llevan ocho años padeciendo las molestias de un edificio 'okupado' ilegalmente en el número 19 de la calle Trinidad. Sus inquilinos perturban gravemente la convivencia de todo el barrio con gritos y discusiones, fiestas hasta altas horas de la madrugada y suciedad -tienen convertidos en basureros los patios del bloque de pisos-.

Las viviendas, que por la crisis económica y la quiebra de la empresa constructora no se llegaron a vender, carecen de los servicios básicos como agua, saneamiento y luz, así que usan grupos electrógenos para tener electricidad, con los consiguientes ruidos, vibraciones y olores.

"El ruido que generan los motores electrógenos es muy elevado y de forma continua día y noche, además del fuerte olor por el gasoil que usan para su funcionamiento. Los patios del edificio los tienen llenos de porquería. Sabemos que algunas de las viviendas no tienen los sanitarios porque los arrancaron y las necesidades las hacen fuera, en las terrazas y en la propia calle o las tiran en bolsas y papeles a los contenedores del municipio en bolsas o papeles", ha explicado a COPE de la SIERRA Benito Cavalo, secretario de la comunidad de propietarios más afectada por el edificio 'okupa'.

Aunque los vecinos han intentado dialogar con los 'okupas', dicen haber recibido insultos y amenazas, incluso disparos con una escopeta de perdigones. "Eso fue hace dos años. Dispararon a la fachada del edificio de enfrente, que es al que yo represento, e hicieron diana en dos mascotas, dos gatitos, y los dejaron tuertos. El año pasado se cebaron con los globos de las cuatro farolas que tenemos en el jardín y la piscina", asegura este vecino.

Un auténtico infierno con el que tienen que lidiar a diario y que ya ha comenzado a pasar factura a la salud de los vecinos afectados, con cuadros de estrés y ansiedad que, en algunos casos, están requiriendo tratamiento psicológico. "Esta gente no paga nada, vive por la cara y encima no cumple las normas, mientras las consecuencias las sufrimos lo que sí cumplimos", cuenta desesperado Benito.

Este lunes han entregado al Ayuntamiento un escrito recordando esta dramática situación y confían en que en algún momento sus denuncias judiciales sean tenidas en cuenta para que se puedan emprender acciones legales. "El Ayuntamiento hace hasta donde puede, manda a la Policía cuando nos quejamos por ruidos pero, como no hay orden judicial, los agentes no pueden pasar y no les hacen ni caso".

De momento, la alcaldesa, Mariola Vargas, se ha comprometido con los vecinos afectados a mantener una reunión esta misma semana.