Ecologistas en Acción celebra la decisión del Supremo que obliga al desmantelamiento de la estación de esquí de Puerto de Navacerrada

Ecologistas en Acción ha celebrado la decisión "inapelable" del Tribunal Supremo que confirma que Castilla y León debe decretar el fin de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada en su vertiente segoviana.

La organización ecologista considera “ineludible” la ejecución de la sentencia dictada en enero de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligaba a la Junta a declarar la caducidad de la concesión, así como a tramitar la retirada de las instalaciones y la restauración ambiental del entorno.

Ecologistas en Acción ha lamentado que, “por intereses políticos y económicos contrarios al interés general”, se haya retrasado el desmantelamiento de la estación, cuya concesión sobre terrenos públicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales, en el monte ‘Pinar de Valsaín’, caducó en 2021. Según la organización, esta situación ha permitido la apertura de la estación durante cinco años “ocupando terrenos públicos sin pagar ningún canon”.

El colectivo ha defendido el cierre no sólo por motivos legales, sino también por razones climáticas y ambientales, al señalar que desde la década de 1970 la temperatura media en el Puerto de Navacerrada ha aumentado cerca de dos grados, con una reducción de la nieve de aproximadamente una cuarta parte.

"La estación de esquí genera impactos negativos en el frágil entorno natural de las cumbres de las montañas, despilfarro económico y energético de la producción de nieve artificial", apuntan los ecologistas, sin olvidar "las grandes aglomeraciones humanas asociadas a residuos, contaminación atmosférica por el tráfico, alteración de aguas en sus nacederos, compactación, erosión y contaminación de suelos, construcción de infraestructuras...", todo ello en el ámbito de un Parque Nacional.

De hecho, para la organización, la estación "supone una interrupción de la zona de protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama", por lo que su desmantelamiento será "una notable mejora ambiental, además de paisajística".

Recuerda cómo en 1999 la Comunidad de Madrid marcó un camino basado en la sostenibilidad, con el desmantelamiento de la estación de esquí de Valcotos.

Ecologistas en Acción considera que el desmantelamiento de las pistas de esquí que ocupan el monte del Pinar de Valsaín debería ir unido a la renuncia por parte de la empresa de la estación de esquí a la nueva concesión en los montes públicos de la Comunidad de Madrid, otorgada en 2024 por 29 años, ampliando la superficie concedida a más de 54.000 metros cuadrados (cuando antes eran unos 8.800 m2) "por un precio irrisorio" (menos de 0,60 euros por m2).

"En estos terrenos situados en la ladera sur del Puerto la escasez de nieve es contante, insistir en mantener pistas de esquí sería negar la realidad e intentar mantenerlo mediante caras y disparatadas soluciones técnicas (cañones de nieve, pistas cubiertas...), lo que supondría un despilfarro de recursos que lo convierte no sólo en un problema ambiental sino económico.

Por todo ello desde Ecologistas en Acción esperan que la decisión del Tribunal Supremo acabe con la "dañina politización partidista" del desmantelamiento de la estación de esquí y sirva para actuar conscientemente ante la policrisis climática y ambiental.