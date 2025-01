Detenido el conductor del atropello mortal de una joven en Guadarrama: dio positivo en las pruebas de alcoholemia

La Policía Local de Guadarrama ha detenido al conductor de la furgoneta que el pasado domingo, 5 de enero, atropelló a una joven de 27 años en el aparcamiento de la calle de la Sierra, en Guadarrama, causándole la muerte.

Al detenido, de 41 años, se le practicó una prueba de alcoholemia que dio resultado positivo antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial por un supuesto delito de homicidio imprudente, según han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que se ha hecho cargo de las diligencias.

El suceso se produjo después de una reyerta a la salida de un bar de copas cercano al lugar de los hechos, aunque estas fuentes no confirman su relación con el atropello ni que el conductor participara en ella. De momento no hay denuncia a ese respecto.

Sin embargo, algunos testigos apuntan a que el detenido habría salido del local de forma abrupta y en estado de embriaguez. Al arrancar y dar marcha atrás a la furgoneta no se percató de la presencia de la víctima, quien quedó atrapada debajo del vehículo tras el arrollamiento.

Tuvo que ser rescatada por Bomberos de la Comunidad de Madrid y los servicios sanitarios del SUMMA 112 le realizaron labores de reanimación durante 25 minutos pero no lograron revertir la parada cardiorrespiratoria, por lo que falleció a causa de las lesiones producidas.

La víctima es María Torres, una persona muy querida en la Peña Atlética Adictos ATM P-13, que ha expresado sus condolencias en redes sociales. "Hoy es un día triste para el mundo del Atleti, y especialmente para nuestra peña. Nos hemos enterado que María falleció ayer día 5 de enero, con 27 años atropellada en Guadarrama. Fuerte la voz desde el tercer anfiteatro María!".

El lugar donde ocurrió el suceso no es sólo un aparcamiento. Es donde habitualmente se instala el mercadillo y una zona usada como 'botellódromo' por los jóvenes o como "circuito de carreras sin control", según denuncian los vecinos.

En redes sociales no se han hecho esperar las reacciones. "No me extraña, los que vivimos por la zona lo vemos a diario. Tarde o temprano tenía que pasar", "Siempre hay locos descerebrados al volante" o "No sé qué medidas tendrían que poner, pero desde luego son imprescindibles por esta zona, ya que la Policía brilla por su ausencia", dicen algunos mensajes.