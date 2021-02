Cribados con antígenos en Cercedilla, Navacerrada y Los Molinos, confinados por la alta incidencia de la COVID

La Comunidad de Madrid ha activado esta semana dispositivos de test de antígenos en once nuevas zonas básicas de salud (ZBS), entre ellas, Cercedilla.

En la localidad de Cercedilla, las pruebas se realizarán el lunes 8 y martes 9 en el Polideportivo Municipal Olímpicos Fernández Ochoa en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

El miércoles, 10 de febrero, se realizarán pruebas de antígenos en Navacerrada (en la Casa de Cultura), que pertenece a la ZBS de Cercedilla ; y el jueves, 11 de febrero, se pondrán en marcha los test en el municipio de Los Molinos, en el Polideportivo Municipal, también perteneciente a esta misma zona básica.

Los ciudadanos recibirán un SMS en su teléfono móvil en el que se indicará día y hora para la realización del test. Si un miembro de la unidad familiar recibe el SMS y el resto no, pueden acudir todos juntos a la cita. Los colectivos especiales no vinculados a la Seguridad Social (MUFACE e ISFAS) y que no reciban el SMS serán atendidos igualmente.

Es fundamental acudir con el DNI y con la mayor puntualidad posible para evitar aglomeraciones y esperas innecesarias. Por supuesto, hay que respetar las medidas de seguridad y recomendaciones sanitarias de distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos.

Los tres municipios están cerrados perimetralmente por la alta incidencia de la COVID 19 que, en el caso de Navacerrada y Cercedilla, ha llegado a superar los 2,000 casos por cada 100,000 habitantes.

CASI 750,000 TEST DE ANTÍGENOS

Desde que comenzaron estos dispositivos poblacionales se han realizado 746.838 test y se ha convocado a más de 2.422.907 ciudadanos, de los cuales han resultado positivos 3.677. Estas fechas y ubicaciones para la realización de los test de antígenos pueden estar sujetas a modificaciones.