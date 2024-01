Cómo conducir de forma segura con nieve o hielo

Con el temporal de nieve y las temperaturas bajo cero, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), saber controlar el vehículo en una carretera en condiciones extremas es importante para permanecer seguros.

Al contrario que en verano, en los meses de invierno los neumáticos tardan más en calentarse y adherirse al asfalto, la visibilidad es peor y las condiciones para conducir son más complicadas.

Cuando hay heladas, lo ideal es aplazar el viaje y no conducir con temperaturas menores a tres grados. Si es inevitable viajar, se sugieren cuatro pasos: levantar el pie del acelerador, no frenar hasta recuperar adherencia, no rectificar la dirección bruscamente al perder el control y, al salir de la placa de hielo, asegurarse de colocar las ruedas rectas y seguir la trayectoria.

Cadenas para las ruedas

Si planeas subir a la Sierra a esquiar este fin de semana, es fundamental contar con unas buenas cadenas, que van colocadas en las ruedas motrices, aquellas que reciben la fuerza del motor. Para vehículos de tracción, se colocan en las ruedas delanteras; para propulsión, en las traseras.

Emilio Fernández, de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAMAD), ha contado a COPE que "las cadenas de tipo textil son muy fáciles de poner, como si fueran un calcetín. Se empieza por la parte superior de la rueda, colocando el tejido a la banda de rodadura y se estira por toda la superficie. Luego, sueltas el freno de mano y mueves el coche para que la rueda toque el suelo. Por último, tiras de ella para cubrir la parte de neumático que queda".

En cambio, las cadenas metálicas hay que estirarlas sobre el suelo, para después pasarlas por detrás de la rueda y enganchar el mecanismo, aunque resultan algo más complicadas de colocar.

Si te quedas atrapado en la nieve, los expertos recomiendan permanecer en el automóvil, mantener el motor y la calefacción encendidas, y colocar el vehículo en el lado derecho de la carretera si fuera posible.

Además, antes de viajar, asegúrate de tener un cargador de móvil, ropa de abrigo, mantas, comida y agua para cualquier emergencia que pueda producirse durante una nevada fuerte.