El 'boloencierro' de Mataelpino se extiende a más de media docena de pueblos

El 'boloencierro' de Mataelpino, un encierro ideado en 2010 por vecinos de esta localidad de la sierra madrileña de apenas 2.000 habitantes y que consiste en correr delante de una gran bola de plástico ligero en vez de un toro, se está extiendo en su versión infantil por más de media docena de municipios dentro y fuera de la región.



El último en sumarse a esta iniciativa ha sido Manzanares el Real, que celebra sus fiestas esta semana y ha programado para el sábado y el domingo sendos 'boloencierros' infantiles, los cuales contarán para su organización y desarrollo con voluntarios de la asociación Boloencierro de Mataelpino, que tiene patentada la marca.



Además de a Manzanares, Mataelpino ha exportado hasta la idea a las localidades madrileñas de Cercedilla, Torrelaguna, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal y Navacerrada, así como a la segoviana de La Granja, según ha indicado el alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Javier de los Nietos.



Tras dos años de parón por la pandemia, Mataelpino retomará el 'boloencierro' infantil el viernes 19 de agosto a las 12.00, y el de adultos (que se corre con una bola más grande y pesada y cumple su undécima edición) al día siguiente, a las 11.30.



Esta fiesta fue reconocida en 2020 por la revista 'Forbes' como una de los diez eventos deportivos europeos más originales e interesantes, entre los que también figuraban los Concursos de Castells -torres humanas- de Tarragona.



Hasta televisiones de Japón y Corea del Sur han mostrado interés por este peculiar encierro, que nació del ingenio José Ángel López y otros vecinos de Mataelpino ante la suspensión de los encierros con toros porque se encontraban vacías las arcas municipales debido a la crisis económica.



El éxito del 'boloencierro', que se ha instalado como tradición en el pueblo, no ha podido con las carreras delante de los astados, que se volvieron a celebrar en 2011 y hasta la fecha se siguen programando.



"Lo uno no sustituye a lo otro. Es diferente", ha argumentado De los Nietos, quien ha señalado que son eventos con horarios "totalmente distintos". Los encierros con toros son por la noche y con la bola por el día.



Tener más de 16 años, usar casco para evitar golpes en la cabeza, correr con calzado deportivo, no intentar parar la bola ni tampoco correr con móvil grabando o haciendo fotos son algunas de las recomendaciones de los organizadores para correr de forma segura el 'boloencierro' de adultos. Aconsejan también que hay que quitarse a tiempo de delante de la bola y, si no se puede, echarse al suelo.



Además, recalcan que toda persona que esté dentro del recorrido lo hará bajo su responsabilidad.



Y es que correr delante de la bola tiene sus riesgos. Aunque se ha perfeccionado el diseño de la esfera y se ha rebajado su peso ha habido algún herido grave en ediciones pasadas y hasta el propio alcalde cayó al suelo y se dio un golpe en la cabeza que quedó grabado en vídeo.



"Fue más mediático que grave (el vídeo del percance se hizo viral) y gracias a que llevaba casco no sufrí apenas daño", ha recordado De los Nietos, que fue hospitalizado y dado de alta horas después. "El que fuera yo (el lesionado) le dio picante al asunto y hasta el periódico 'The Times' se hizo eco de la historia", ha añadido.



El innovador encierro también se ha hecho un hueco en la gastronomía local con la pizza Boloencierro, que solo se hornea en la pizzería local de Mataelpino para los seguidores de esta fiesta.