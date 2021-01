Ayuso anuncia que los test de antígenos llegarán a farmacias y clínicas dentales el 1 de febrero

Las farmacias y las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid podrán realizar test de antígenos a partir de la semana del 1 de febrero, según ha adelantado este jueves la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha indicado además que la semana próxima los madrileños tendrán disponibles en sus tarjetas sanitarias sus datos de vacunación y los resultados de las pruebas que se hayan realizado para que puedan llevarlos siempre encima.

La Comunidad de Madrid había solicitado en varias ocasiones poder hacer test de antígenos en farmacias al Ministerio de Sanidad, que el 31 de diciembre dio el visto bueno definitivo al decir que era competencia de las comunidades y que sólo deberían hacerse en casos de cribados selectivos y nunca a demanda de los ciudadanos.

Una orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) especifica que las pruebas en farmacias se harán “seleccionando exclusivamente” a la población en función de criterios establecidos por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad.

Así, se podrán realizar las pruebas a personas con criterios clínicos o epidemiológicos de covid-19, personas sintomáticas, los contactos estrechos de casos confirmados asintomáticos y las personas asintomáticas en entornos de elevada transmisión y riesgo epidemiológico.

La orden de la Comunidad agrega que, en el presente marco de “situación de emergencia sanitaria” provocada por la covid-19, y para contener la propagación de infecciones causadas por el virus, “surge la necesidad de llevar a cabo acciones que permitan el fomento la salud pública y la prevención de la enfermedad”.

Para ello, defienden que un “canal efectivo” para conseguir este objetivo es por medio de las oficinas de farmacia, por su “proximidad y accesibilidad” a los pacientes, su integración en el sistema sanitario, la "confianza del paciente" con el farmacéutico, la formación del farmacéutico y la utilidad de las oficinas de farmacia en zonas rurales que carecen de centros de salud.

La norma publicada también alude a la Ley general de Salud Pública, que detalla que los cribados son actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano, y que se ofrecen activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid está ultimando los detalles para que las clínicas dentales de la región también puedan realizar pruebas rápidas de antígenos del SARS-CoV-2 a los ciudadanos asintomáticos.

Según adelantó la consejería de Sanidad el pasado 2 de enero, unos 500 odontólogos se sumarán a la iniciativa para hacer pruebas en sus instalaciones.

AUMENTO DE CONTAGIOS TRAS LA NAVIDAD

Ayudo ha asegurado que las medidas las tenemos que hacer "entre todos" y "ser conscientes de dónde se ha propagado el virus, sobre todo, en las navidades, en brotes familiares, en reuniones de domicilios y por culpa de la cepa británica, que es la que está multiplicando ahora mismo los casos en todo el país". La presidenta ha explicado que hasta el 27 de diciembre, el 29% de los contagios se producían en domicilios; hasta el 3 de enero, esa cifra era del 33%, pero ya en la semana del 10 de enero, subió hasta el 57%.

"Vamos a intensificar nuestras medidas, aunque somos conscientes de que hay que hacer mucho más. Y haremos el esfuerzo que sea necesario, no dudaremos en hacer lo que haga falta para que el virus no se siga expandiendo, pero teniendo en cuenta que no solo se puede poner el acento en algunos sectores: no en la hostelería, no en la restauración y no en los comercios", concluía Isabel Díaz Ayuso.