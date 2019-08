Arrancan las fiestas de Mataelpino con nuevas medidas de seguridad en el 'Boloencierro'

Este jueves empiezan en Mataelpino las fiestas en honor a San Bartolomé, unas fiestas que tienen en el famoso Boloencierro uno de sus eventos más destacados. Este año, viene con novedades para mejorar la seguridad de los corredores.

En el Boloencierro la protagonista es una bola gigante de polexpán que los corredores acompañan en su recorrido cuesta abajo por las calles de la localidad. En ediciones anteriores se han producido varios accidentes, el más grave, hace un año cuando un corredor resultó aplastado entre la bola y una talanquera, por lo que este año se han introducido nuevas medidas de seguridad. Se va a exigir el uso de casco a los corredores dentro del recorrido y la bola ha reducido considerablemente su peso. “Hemos pasado de una bola de 200 kilos a una de 30. Al final coge la misma velocidad, pero es mucho más segura. Además, los corredores tendrán que llevar casco para evitar sustos, que en los últimos años hemos tenido más de uno”, explica el alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Javier de los Nietos.

Se celebran dos boloencierros en las fiestas de Mataelpino, el viernes 23 de agosto a las once de la mañana el infantil y a las once y media el de adultos, y el domingo 25 de agosto a las once y media y doce de la mañana respectivamente.

En cuanto a las fiestas, comienzan este mismo jueves, con el pregón, la presentación de las peñas y el chupinazo, a partir de las once y media de la noche. Entre otras actividades del programa de fiestas destaca el concierto de Celtas Cortos el domingo, desde las once de la noche.