Magazín 1 octubre 12:50h

La Noche de los Libros ha dado pie a que en algunos municipios se apueste por la creación de eventos específicos para la ocasión. Es el caso de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, que celebrará la primera edición del Festival BOCEMA Lee.

La Casa de la Cultura de Cerceda es el escenario elegido para el estreno e irá más allá de este viernes, 1 de octubre, cuando está prevista la presentación de "Pole pole. Mi camino junto a ti", con Ana Santos, a partir de las ocho y media de la tarde. La programación se prolongará durante el fin de semana que a través de mesas redondas y espectáculos de magia o música se va a dar cobertura a la poesía, el teatro y el ensayo

Van a pasar conocidos autores como Inma Chacón, Cristina Higueras o Alberto Morate. Asistirá José Luis Muñoz, ganador del premio Carmen Martín Gaite de este año y habrá una interesante mesa redonda en la que participarán Sandra Aza, Olga Luján y Manuel Avilés". Todas esas actividades serán este sábado, 2, desde las once y media de la mañana y a lo largo de toda la jornada. Además de la presencia de autores, habrá actuación del mago Luis Boyano y poesía melódica a cargo de Suso y Andrés Sudón. El domingo, 3, doble cita. A las once de la mañana presencia de las autoras Mónica González Álvarez y Mónica Rouanet, quien presentará su última novela, "No oigo a los niños jugar".Y la clausura, a las doce de la mañana, con María José Gálvez, Manuel Rico y Juan Manuel Sevillano. El Coro Municipal pondrá el broche al festival con un concierto.

Nos ha contado todos los detalles la escritora Jimena Tierra, vecina de Moralzarzal y coorganizadora del festival.

