12:20 | Magazín | Herrera en COPE de la Sierra, 14 de noviembre de 2023

“No sé lo que me pasa, no me siento bien”, “Creo que todo el mundo está en mi contra”, “No sé quién soy”, “Mi familia no me entiende”, “No hay nada que me interese”, “Mis amigos hacen cosas que no sé si quiero hacer”, “Cuando me enfado, no controlo”, “No valgo para nada”, “Me siento perdido”... son cuestiones que pueden surgir en la edad adolescente y necesitan un enfoque preventivo y asesoramiento emocional. Por ello, la Concejalía de Servicios Sociales y Familia y la Concejalía de Juventud e Infancia de Galapagar han puesto en marcha la iniciativa ¿HABLAMOS?

Se trata de un servicio de orientación emocional que facilitará de forma gratuita, segura y confidencial, acompañamiento psicológico para jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 30 años.

Será atendido por la psicóloga municipal de forma presencial y además los interesados podrán contactar con ella por Whatsapp o a través de un servicio de mensaje directo del un canal de Instagram creado para este fin.

Más información en www.plangalapagar.es. El horario de atención presencial será los lunes y jueves en horario de 18:00 a 20:horas.

Hablamos con Carmen Sanza, psicóloga municipal.

