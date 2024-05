Pone a prueba a sus padres con 9 preguntas sobre ella y termina enfadando a su madre: "¿Me estáis vacilando?"

Nunca se termina de conocer a los hijos del todo, pero cuando encima hacen trampa, es más difícil. Esto es lo que le pasó a una madre cuando su hija puso a prueba a sus padres. Se ha hecho viral este vídeo en TikTok donde el padre queda como un auténtico crack, pero detrás de esta historia hay un truco.

"Te has enterado, ¿no?", le explica la madre, "hay que hacer así (golpeando la mesa con su mano) cuando pides la palabra y la contestas, ¿vale?". No podía imaginar dónde se estaba metiendo. En ese momento, la protagonista de la historia comienza el juego con una pregunta "fácil": "¿Cuál es mi película favorita?"

Su padre golpea rápido la mesa: "Pearl Harbor". "Muy bien", señala sorprendida su hija. "¿Y esa es fácil?", se queja la madre: "Pero, mamá, hay que darle para intentarlo". Y llega la siguiente pregunta: "¿Cuál es mi serie favorita?". Ninguno de los dos contestan rápido. Al final termina golpeando la mesa su madre.

"¿Estoy vivo?", contesta con dudas: "Bueno, podría ser, pero no es esa mi favorita". Es el turno de su padre: "Velvet". "Sí", señala la hija orgullosa. "¿No jodas? ¿Sí? Qué suerte", se muestra sorprendido el ganador momentáneo del reto. "¿Te acuerdas que nos encantaba?", señala la protagonista de la historia a su madre.

La prueba

La siguiente pregunta es su "color favorito". Su padre es el más rápido en golpear la mesa y no tiene duda: "Rosa". Sí, justo". "¿Rosa? ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo?", cuestiona la madre: "A ver, para vestir es el negro, pero mi color favorito es el rosa". "Sí, tengo un montón de cosas rosa", recalca la hija.

"¿Asignatura favorita de la carrera?", continúa con el cuestionario. En esta ocasión, es su madre la primera en golpear la mesa: "Derecho civil". "Rebote", responde la hija y devuelve el turno a su padre: "Derecho Tributario". "Muy bien, la que te dije que era", apunta, mientras el padre le indica que va a ser "inspector de Hacienda".

Ahora les cuestiona por la "comida favorita". Su madre golpea la mesa ya con un punto de rabia: "La paella de papá". "¡Qué va!", señala su hija. Otra vez que tiene la oportunidad el padre para aumentar la ventaja en el marcador: "Pasta con salsa de trufa". Ante la indignación de su madre, apunta: "Si siempre me pido lo mismo el italiano".

"¿Qué bebo si salgo en plan de copa?", continúa con el juego. Otra vez que mamá golpea la mesa antes: "Ron-Cola". "¿Qué dices?", responde la hija, mientras su padre aprovecha para pedir la palabra y contestar: "DYC con Coca-Cola Zero". "Efectivamente", señala, cuando el marido increpa a su mujer: "pero, estás fatal".

Termina enfadando a su madre



Ahí, empieza a sospechar: "Las habéis preparado". "Esa es obvia, mamá", señala riéndose la hija antes de pasar a la siguiente pregunta: "¿Qué nombre le pondría a mi hija?". "Ariadna", responde la madre. "Pero, si lo odio", apunta la protagonista de la historia. "¡Cayetana!", responde el padre asertivamente. "Mamá, estás fatal", le increpa su hija.

"Acabo de venir de la calle y tengo mucho calor", intenta justificarse: "No me conoces nada". "Bueno, venga ya la ultimísima", señala la hija, "mi canción favorita de la vida". "Corazón partío", vuelve a responder la madre primero y vuelve a fallar: "O sea, me gusta, pero no es la favorita de mi vida".

Como no contestaban ninguno de los dos y su padre estaba disimulando para no contestar, les dio una pista: "Melendi". "Tu jardín con enanitos", responde la madre: "Sí. ¡Ole mamá! La última. Joe mamá, o sea, no has dado una, por favor". "Pero es que yo en esto no soy rápida", se justifica antes de señalar que "aquí ha habido pase de información".