Pide las entradas para La Velada del Año IV por correo y empieza a desesperarse con la situación: "¿Qué hago?"

La cuarta edición de La Velada del Año promete ser un éxito. El escenario será el Santiago Bernabéu, que acogerá los combates de boxeo organizados por Ibai Llanos y protagonizados por streamers, youtubers y celebrities digitales junto a lo mejor de la música. Son muchos los que todavía esperan por su entrada después de comprarla, como se puede ver en este vídeo.

El feudo blanco, que lleva sonando con fuerza para acoger un evento numerado de UFC, tendrá el 13 de julio el primer deporte de combate sobre el césped tras su reforma. Con una capacidad de 81.044 personas, se espera que se adapte para acoger a 90.000 aficionados de Ibai Llanos y de otros tantas estrellas del mundo de internet.

El resto se sentará con su dispositivo y lo verá a través del canal oficial de Ibai Llanos. Cabe recordar que la edición del año pasado se convirtió en la retransmisión más vista en la historia del Twitch. Es lo que ha hecho que el hombre detrás de la plataforma vaya a acudir este año in situ.

Verá las peleas entre los streamers Carrera y Agustin51, Guanyar y La Cobra, Viruzz y Shelao, Plex y El Mariana, una lucha doble entre Zeling y Nissaxter contra A Alana y Amablitz y el formato innovador de diez boxeadores en peleas de un minuto con Roberto Cein, Aldo, Unicornio, Folagor, Skain, Karchez, Sezar Blue, Pelicanger, Will y Peldanyos.

No serán la única atracción, ya que el evento estará amenizado con actuaciones de David Bisbal, Paulo Londra, Nicky Jam, Anuel AA, Young Miko, Bizarrap y Julieta Venegas. El evento principal comenzará a las 18:00 horas, mientras que la alfombra roja lo hará a las 16:30 horas.

La primera actuación de la tarde será la de Julieta Venegas a las 17:15 horas, justo antes de que dé comienzo el primer combate, Carrera contra Agustin51, programado para las 17:45 horas. A partir de ese momento, se irán intercalando artistas y combates hasta el gran cierre con Anuel AA.

Una de las grandes sorpresas corre a cargo de Will Smith. Después de que se le haya visto estos días en el Mad Cool, el actor la gran novedad de la velada, aunque no han trascendido detalles de su actuación en el Santiago Bernabéu. Cabe recordar que recientemente ha publicado el single You Can Make It.

En este momento, sólo quedan disponibles las últimas localidades. Las entradas más económicas se han agotado y sólo quedan tickets a partir de 130 euros. La horquilla que tuvieron antes fue desde los 35 hasta los 95 euros, lo que provocó que volasen en menos de una hora en abril. De forma legal, es imposible encontrarlas.

Las preocupaciones que tienen muchos de los que tienen previsto asistir a La Velada del Año IV no tiene que ver con esos portales en los que aparecen esas codiciadas entradas. Son muchos los que solicitaron que se las enviasen por correo ordinario y, a horas de que llegue el gran evento, no las han recibido.

Son muchos los que contestan a esta publicación de TikTok señalando su situación, por lo que parece que el problema no trasciende a unos pocos, sino que es una preocupación generalizada. La organización tendrá que gestionar esta situación que empieza a desesperar a muchos de los asistentes a La Velada del Año IV.