Ve los precios de las bebidas en el festival Mad Cool y le hace una pregunta a los que van: "¿Os gusta?"

Después de la discutida edición de 2023 en la que estrenó nuevo recinto, con quejas tanto de asistentes como de vecinos, el festival Mad Cool se somete a una prueba de fuego en Madrid. Tras la primera tarde-noche en la que reinó Dua Lipa, han llegado las primeras quejas. En concreto, algunos usuarios protestan por los precios de la bebida.

Aunque en su último disco amenace con actuar como 'Houdini', la aparición estelar de Dua Lipa en la apertura de Mad Cool 2024 ha sido más cosa de un acto de magia propia que de los artificios y trucos de ilusionismo que se presuponen a toda estrella de pop global. La angloalbanesa atrajo a más de 56.000 personas.

El Mad Cool arrancaba varias horas antes de la actuación de Dua Lipa, cuando sobre el Iberdrola Music arreciaban unos 34 grados de sol sin nubes a la vista, lo que ha pesado al público e incluso a algunos músicos del cartel. Esta vez, para la buena marcha del festival en su nueva casa, ha sido al menos con accesos fluidos.

MADRID, 10/07/2024.- La cantante Shirley Manson, del grupo Garbage, durante el concierto en la primera jornada de la séptima edición del festival de música Mad Cool, el más grande de la Comunidad de Madrid, con Dua Lipa en el cartel, este miércoles en el recinto Iberdrola Music en Villaverde, Madrid. EFE/ Kiko Huesca

La cita ofrecerá cuatro días repletos de conciertos con un cartel de lujo en el que se cuelan artistas de renombre a nivel nacional e internacional como Pearl Jam, Maneskin The Killers, Rels B o Avril Lavigne. Cientos de conciertos en seis escenarios diferentes harán vibrar el nuevo recinto de macrofestivales.

Un año más, el festival Mad Cool se celebra en el Iberdrola Music de Villaverde. Para llegar allí hay varias vías como la línea 3 del Metro de Madrid, que ampliará su horario hasta las 02:00 horas para la madrugada del jueves y hasta las 04:00 horas para las madrugadas del viernes, sábado y domingo con un servicio gratuito.

También el cercanías se ve reforzado, manteniéndose abierto hasta las 02:00 horas durante la madrugada del jueves y hasta las 04:00 horas en las del viernes, sábado y domingo y tendrá frecuencia prevista cada 10 minutos. Para garantizar el flujo de pasajeros, la organización asegura que se implementarán distintos carriles de acceso como se ha comprobado este miércoles.

El festival también pone en liza un servicio de autobuses lanzaderas gratuitas para volver del festival. El trayecto será desde Villaverde Alto a Gran Vía, efectuando paradas en Legazpi y en Atocha. La primera noche solo estuvo disponible hasta las 01:30 horas, pero el resto de días lo hará hasta las 03:30 horas.

MADRID, 10/07/2024.- Asistentes durante la primera jornada de la séptima edición del festival de música Mad Cool, el más grande de la Comunidad de Madrid, con Dua Lipa en el cartel, este miércoles en el recinto Iberdrola Music en Villaverde, Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Además, hay varias líneas de bus de la EMT (22, 79, T41 y N14) activas desde las 05:30 horas a las 23:45 horas, mientras que la nocturna lo hace entre las 23:40 horas y el 05:50 horas. También se ha establecido un servicio de taxi en la C/ San Eustaquio esquina C/ Resina y se recomienda el punto de encuentro con los VTC en la C/ Valle de Tobalina esquina C/ Ezequiel.

Ve los precios de las bebidas en el festival

Sin muchas quejas, por ahora, por los accesos, han llegado, por otro lado. En las redes sociales se está haciendo viral una publicación con los precios de las consumiciones en el Mad Cool. Al verlos, son muchos usuarios los que ponen el grito en el cielo como este que hace una pregunta a los que han acudido y pagan: "¿Os gusta que os roben?".

Si en 2023 se recibió a unas 200.000 personas en tres jornadas, para esta nueva edición se ha previsto un aforo menor, de un máximo de 58.000 personas por día. En la primera se ha rozado el lleno y de cara al fin de semana se espera más afluencia. Así que todo hace pensar que las quejas por los precios seguirán llegando.