La fea expresión que utiliza una abuela de Madrid a su nieto cuando le agradece a un trabajador de un museo

¿Qué planes estás llevando a cabo este verano? Seguro que, entre ellos, están los de ir a la playa, pasarte por alguna piscina, hacer alguna ruta por la montaña o viajar por alguna ciudad o país que no conoces. Planes los hay muchos y la cosa es poder disfrutar de tu ocio y de esos días de vacaciones que tienes.

No es de extrañar que, si no nos han salido planes para nuestros días libres, sintamos un poco de frustración y queramos llenar ese vacío con algo. Por eso, aunque no tengamos a quien nos acompañe, es posible que hagamos algún plan por nuestra cuenta, como ir a esa cafetería que queríamos ir, ver esa película que tenemos pendiente o ir a un museo.





Es lo que debió pensar esta mujer de Madrid, que se fue con su nieto a un museo de Madrid. Hasta ahí podía haber sido todo correcto, si no fuera porque un feo gesto que tuvo esta señora con un trabajador del museo hizo que todo saltara por los aires.

Al menos, así lo contaba un compañero de este trabajador en X, antiguo Twitter, Iván, que calificaba esta experiencia como "desagradable".

El feo gesto y expresión de esta abuela con un trabajador

Iván es historiador del arte y educador en un museo, por lo que, a través de la red social X, antiguo Twitter, ha decidido contar algunas experiencias que ha tenido trabajando en museos, y una de ellas era esta que, aunque no la vivió en primera persona, si le tocó a uno de sus compañeros.

Le ocurrió, concretamente, a un compañero de seguridad. Sabrás, si has estado alguna vez en un museo, sabrás que están, sobre todo, en las entradas y salidas de las salas, y que, muchas veces, te ayudan con el mapa del museo.

Pues bien, esta mujer iba con su nieto y...no terminó de salir bien cuando se dirigió a un guarda de seguridad. "Una señora le pregunta dónde está la tienda; él se la señala, y el nieto de ésta le da las gracias. La señora: 'No vuelvas a agradecer a una persona que hace su trabajo'" contaba.

Enseguida, las redes sociales se han echado a criticar a esta mujer, que ha sido tremendamente desconsiderada con alguien que hacía su trabajo.

