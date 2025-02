Soportar el ruido: el precio a pagar por el soterramiento de la A5

Esta mañana algunos vecinos no han necesitado despertador para empezar el día. A primera hora de la mañana, la maquina piloteadora instalada a la altura de Sanchorreja ha comenzado los trabajos para continuar con las obras de soterramiento de la A5 bajo tierra. Los fuertes ruidos que han despertado a los vecinos del barrio de Lucero eran los de la máquina perforando la calzada, porque lo hace mediante la técnica conocida como "cut and cover", es decir "cortar y cubrir". Una técnica que permite no cortar el tráfico de coches en su totalidad mientras se llevan a cabo los trabajos.

El método "cut and cover" consiste en perforar la calzada para hacer unos agujeros en los que se van a introducir unos pilotes, es decir, unas inmensas estructuras de entre 14 y 17 metros de longitud. Posteriormente, estos pilotes se rellenan de hormigón para crear unas pantallas de cemento que permiten contener la tierra de los laterales y que las excavadoras continúen trabajando para extraer la tierra bajo la superficie. Cuando este trabajo esté terminado, se colocarán unas losas sobre la superficie para que se pueda trabajar simultáneamente bajo tierra y sobre ella, y que el tráfico pueda circular.

Los trabajos de la máquina pilotera son molestos y los vecinos van a tener que acostumbrarse, por lo menos hasta que terminen las perforaciones, a los ruidos de la maquinaria. Julia tiene un comercio de alimentación enfrente de donde la máquina ha comenzado a trabajar y acepta que los ruidos son el precio a pagar por tener la A5 soterrada: "lo llevo con resignación. Yo quizá me siento un poquito más afectada si realmente no podemos circular de cara a llegar a la tienda con mercancía. Ya cuento con que habrá que pasar una temporada mal, pero son tantas las ganas de ver todo eso terminado que todo lo que hay que pasar ahora, entra dentro de lo normal".

José Luis, por ejemplo, trabaja en una farmacia justo al lado del paso peatonal subterráneo de Sanchorreja y ya tiene asumidas las molestias que van a sufrir mientras las máquinas estén trabajando: "la puerta nos aísla bastante del tráfico, supongo que las máquinas se oirán bastante más... pero bueno, es lo que hay. Hay que pasar malos ratos durante dos años para que esto mejore". La mayoría de vecinos piensa igual. Serán dos años de obras pero va a merecer la pena el día de mañana.

Quienes no están de acuerdo son los vecinos de la colonia militar de la Dehesa del Príncipe, que están sufriendo las consecuencias de las obras de soterramiento pero no van a poder disfrutarlo cuando esté terminado. El soterramiento termina justo 800 metros antes de llegar a sus viviendas y llevan meses pidiendo al Ayuntamiento de Madrid que las obras se extiendan esos pocos metros para que ellos también se beneficien de las mejoras en el barrio. Isabel es vecina de la colonia y asegura que van a trabajar sin descanso para que sus viviendas estén incluidas: "sentimos que somos una barrio muy olvidado de Madrid y que otra vez nos van a dar gato por liebre. No nos vamos a conformar, vamos a luchar todo lo que este en nuestras manos para que el soterramiento de la A5 acabe en la M40".

Mónica Álvarez Máquina trabajando en la A5

afecciones al tráfico y al tránsito peatonal

En la madrugada del domingo 9 de febrero al lunes 10 de febrero, la calzada sur, en sentido entrada a Madrid, quedará cerrada y todo el tráfico se va a trasladar a la calzada norte, en sentido salida, con dos carriles por sentido. Se mantendrá así hasta finales de 2025.

A partir del lunes, estarán cerrados también otros cuatro pasos peatonales subterráneos:

Paso inferior del enlace de Boadilla. La alternativa será la pasarela del Anillo Verde Ciclista o el paso inferior en la avenida del Padre Piquer.

Paso inferior de la calle San Juan de la Mata. La alternativa será el paso inferior del enlace de Yébenes o de Batán.

Paso inferior de la calle Villamanín.

Paso inferior de la calle del Olivillo. La alternativa será el paso inferior de la calle de Dante.

Y una buena noticia para los vecinos de la zona es que la línea de autobús circular SE3, que une los barrios de Lucero y Batán, también será gratuita a partir del lunes.