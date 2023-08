Sol ya es totalmente peatonal y así afecta a muchos trabajadores: "Tendrán que dar una solución"

La Puerta del Sol, uno de los lugares más emblemáticos de la capital, se ha peatonalizado por completo. Se establece la ampliación de la zona peatonal en un total de nueve calles aledañas a esa plaza. Un espacio en el que queda prohibido la circulación y el aparcamiento de vehículos, salvo excepciones como los servicios de seguridad y emergencias, entre otros. Medida que también afecta a las operaciones de carga y descarga, ya que no se permite la parada ni el estacionamiento en toda esa Puerta del Sol. Es decir, los vehículos que se dediquen a la distribución urbana de mercancías sólo pueden estacionar ya en las calles de acceso o salida de esa plaza.

Una nueva situación que no ha sentado bien a aquellos que trabajan a diario repartiendo y descargando por la zona, como es el caso de Jesús: "Si los locales abren a las once de la mañana, ¿cómo lo haces? Es imposible. Hay locales que abren a las once, a las once y media o a las doce. El problema es desde dónde lo haces. Tendrán que dar una solución".

Desde ahora los repartidores no solo tendrán que aparcar más lejos, sino que el horario de las operaciones de carga y descarga se ha visto reducido. En ciertas ocasiones es un problema ya que hay establecimientos que abren más tarde de la hora límite para descargar.

Enrique es un trabajador habitual de la zona y explica así cómo le va a afectar la nueva medida: "No voy a poder entrar en ninguna de estas calles, ni en Victoria ni en Espoz y Mina, etc. En teoría solo va a haber un carga y descarga aquí en la calle Victoria, pequeño y de 45 minutos. Y yo por ejemplo, tengo una media de 30 clientes diarios".

El problema de aparcar lejos

Con las nuevas zonas peatonales los vehículos que se dediquen a cargar y descargar tendrán menos espacio para estacionar, algo que demandan, ya que que son muchos trabajadores para muy poco espacio: "Te vas a la calle Atocha, Plaza del Ángel, sitios donde no puedes aparcar porque dificultas el tráfico. Son también zonas peatonales y al fin y al cabo, de un pedido que puedo hacer en dos minutos, me tengo que ir a diez minutos andando", explica Enrique.

En muchas ocasiones el material a distribuir es poca cantidad y el aparcar un poco más lejos no supone un problema. Sin embargo, en casos como el de Sergio esto requiere un esfuerzo mayor: "Si la carga es poca cantidad vale, pero acabamos de descargar ahí unos 30 barriles. ¿Desde dónde los traes empujándolos? Eso es lo complicado. No es uno ni dos, hay algunos bares que gastan mucho".

Las vías que pasan a ser totalmente peatonales son las siguientes: calle Mayor (desde el cruce con la calle Esparteros hasta la Puerta del Sol), calle Alcalá (entre Sevilla y la Puerta del Sol), Carrera de San Jerónimo (entre la plaza de Canalejas y la Puerta del Sol), calle Espoz y Mina (entre calle de la Cruz y la Carrera de San Jerónimo), calle de la Victoria (entre la calle Cruz y la Carrera de San Jerónimo), calle Marqués Viudo de Pontejos, la calle Correos, la calle de la Paz y la calle Carretas