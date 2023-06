Qué comer y qué no comer para tener éxito en la EVAU

Hoy es un día duro para los 38.200 estudiantes madrileños que arrancan este lunes los exámenes de la EVAU. Por delante, tienen cuatro días de mucho trabajo e intensidad. Darío Fernández es médico de familia y nos recuerda a Cope que siempre es fundamental llevar una dieta sana y equilibrada pero que, teniendo en cuenta que "el cerebro consume el 20% de la energía", en época de exámenes se hace más necesario todavía.

Por eso, él propone incrementar la ingesta de alimentos que refuercen las actividades y funciones mentales y cognitivas que favorezcan la atención, concentración y memorización. De ahí que sea aconsejable tomar todos los días una “onza de chocolate ya que los flavonoides que contiene mejoran mucho la memoria, aumentan el flujo sanguíneo-cerebral y liberan endorfinas que son ansiolíticos que van a hacer que los estudiantes se encuentren mejor”.

Otro postre que, según este doctor, no debe faltar es el plátano. “Tiene potasio, vitamina C, vitamina B6, que es antiestrés, y triptófano, lo que va a favorecer la fabricación de la melatonina y, por lo tanto, les va a ayudar a descansar bien, algo que es fundamental en exámenes”, nos explica este experto.

Otros alimentos que no deben faltar son “las nueces, por su contenido en Omega 3, y la zanahoria, por su vitamina A y la betacaroteno”. Si comen pescado, “que opten por el pescado azul que tiene mucho Omega 3” y, desde luego, “que no falte en la ensalada el aguacate, tan rico en vitamina E y C y que favorece mucho el rendimiento mental y la memoria”.

Por contra, estos días de exámenes es mejor desterrar de nuestra dieta “el café y las bebidas energéticas porque son excitantes que incrementan la ansiedad, que es algo que nos sobra en estos momentos”, explica.

También hay que evitar “los alimentos que llevan cafeína oculta como las chuches y las gominolas” y “las pizzas porque alteran nuestra motoridad intestinal, así que mejor dejarlas para luego cuando haya que celebrar el éxito”.

Pero, por encima de todos estos alimentos, el doctor Fernández recomienda descansar. “Cuando el cerebro está cansado, hay que escucharle, y en estos casos la mejor medicina es descansar, hacer una pausa y dormir bien”, detalla. Lo óptimo para estos días es dormir entre 8 y 9 horas al día y no olvidar que “mientras dormimos el cerebro retiene los contenidos que se han estudiado por el día”. Sin duda, una ayuda extra nada desdeñable.