Previsión y concienciación: así puedes evitar sufrir un ataque informático de bots

Visto y no visto. Las entradas de Paul Mc Cartney para los dos conciertos que va a ofrecer el 9 y 10 de diciembre en el Palacio de los Deportes han volado. Y es que, en cuestión de dos horas se han agotado. Una venta que, en la mayoría de los casos, se realiza por internet, lo que conlleva algunos riesgos informáticos para los promotores, como el ataque de bots.

Pero, ¿qué es un bot? Pues es un sistema que se instala en nuestros ordenadores sin que nos demos cuenta a través de algún software malicioso. Una vez lo tenemos dentro, el bot master, que es quien los maneja, envía órdenes que estos bots repiten automáticamente. El último caso se ha visto en Torrejón de Ardoz, que tuvo que suspender el sistema de reserva de entradas de sus Fiestas Populares por un ataque llamado denegación de servicio. Antonio Ramos, es hacker experto en ciberseguridad, y nos ha explicado en qué consiste esta práctica concreta: "Si alguien es capaz de solicitar miles de veces esa página web, los usuarios legítimos que quieran conectarse no van a poder porque el portal está siendo incapaz de dar servicio".

Otra pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿cómo tengo que actuar si soy víctima de un ataque de bots? Pues lo primero es tener claro que la prevención es fundamental, así como que cada empresa o administración va a tener unas necesidades distintas. Por ello, hay una gran variedad de paquetes personalizados. Josep Albors es responsable de investigación y concienciación de ESET España: "Para empezar hay que saber qué hay que proteger, limitar el acceso y conocer qué está pasando dentro de una red".

Eso sí, sin los recursos y la concienciación necesaria, no conseguiremos nada. Gran parte de los ataques de bots se producen por desconocimiento, así que es fundamental no pensar que esto no nos puede afectar a nosotros y tener claro que es igual de malo protegernos de menos que de más.