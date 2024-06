Muy farragoso y con planteamientos rebuscados. Así ha sido el examen de matemáticas de Evau

Los profesores consultados por Cope nos cuentan que ha sido un examen complicado por lo inesperado aunque “todo lo que ha entado estaba en el temario”. Así lo dice Eva que lleva 25 años preparando en su academia a niños de colegios e institutos cercanos de la Ciudad de los Perdiodistas.

Los alumnos van además muy presionados después de un año centrados en estos exámenes en los que se da además otra circunstancia: muchos no se preparan toda la asignatura porque no da tiempo y tienen posibilidad de elegir en la prueba. “En consecuencia muchos colegios e institutos no ven el temario completo con los alumnos”.

Prueba Farragosa

José Luis Muñoz de la Sociedad Madrileña de profesores de Matemáticas reconoce que se nota un cambio de tono en el enunciado de las preguntas. “Otros años el alumno solo tiene que saber una cosa relacionada con la pregunta que está resolviendo. En este examen se les han pedido varias técnicas en una misma pregunta”.

Para muchos alumnos el examen de matemáticas es la prueba más importante de toda la EVAU porque la asignatura puede computar el doble de cara a su media que les va a permitir o no acceder a la carrera deseada.

Ha sido un examen complicado por lo inesperado y porque hacía años que no preguntaban conceptos como un limite o integral en concreto. “Estaban en otro contexto de ejercicios y los enunciados han sido también farragosos”



Impugnar la prueba

Nada más salir de la prueba de matemáticas un grupo de alumnos ha propuesto impugnar la prueba. Una petición lanzada en internet que ya va camino de las 15.000 firmas.

Aunque la mayoría ya está de vacaciones aún quedan alumnos que mañana viernes tienen su última prueba. Es el caso de aquellos a los que les ha coincidido los exámenes de dos asignaturas distintas.

Ahora toca esperar al día de la verdad. El próximo jueves día 13 de Junio. A las 12 del mediodía se publican las notas de los alumnos madrileños que este año 2024 se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad.