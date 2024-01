Madrid viste estos días una boina de contaminación

Hasta 20 grados van a marcar los termómetros hoy en algunas zonas de Madrid. Estamos atravesando un fenómeno que se conoce como una “lengua” de altas temperaturas. En ningún caso se puede hablar de ola de calor ni nada parecido, pero sí es cierto que el mercurio está marcando valores inusualmente altos para la época del año en la que estamos.

Qué es lo primero que ocurre cuando no llueve, suben las temperaturas -en pleno invierno- y no hace viento.... cuando hay un proceso de inversión térmica. Pero, ¿qué es exactamente? El investigador de Diagnóstico medioambiental y estudios del agua del CSIC, Joan Grimalt, nos ha contado en qué consiste este fenómeno: “lo normal es que el aire se calienta abajo y sube para arriba, pero en una inversión térmica, queda parado a un cierto nivel la contaminación que de normal tiramos en lugar de subir para arriba y ya nos olvidamos de ella se nos queda abajo hace esta capa".

Y así, sin esa ventilación, es cuando se forma esa capa o boina que hemos podido ver estos días en el cielo. Esto sucede por las altas temperaturas y también porque no llueve. Aunque como nos explicaba JOAN, la contaminación que varía es la que registra el aire que respiramos: "el tráfico más o menos es lo mismo, las calefacciones más o menos es lo mismo, si hay alguna empresa también es lo mismo... lo que pasa que ya no hay la ventilación normal que generalmente hay en la atmósfera. Esto durará hasta que o bien venga mucho viento y lo limpie todo o bien vuelve a venir el frío", comentaba el investigador.

Un rayo de sol

No obstante, la calidad de aire que respiramos no es preocupante. Es decir, no hay que activar un protocolo como sí que ha sucedido en otras ocasiones. Con la previsión de que en los próximos días además vuelva el frío, no hay que preocuparse. Así que estos días hay que aprovechar y exprimir estos días el buen tiempo, el rayito de sol y el disfrute en las terrazas.