Madrid utilizará drones para el transporte de material sanitario

Desde su aparición, la utilidad de los drones ha evolucionado al mismo ritmo que las nuevas tecnologías. Uno de los últimos usos es el del transporte de material sanitario de urgencia. Precisamente eso es lo que se ha realizado en la primera fase del proyecto ALE-HOP (Aero Logística de Emergencias para Hospitales y Organismos Públicos).

Este proyecto, en el que participa el Hospital Universitario La Paz, es pionero en el estudio de la viabilidad del transporte aéreo de material médico con drones en entornos urbanos. La primera fase del proyecto ha culminado con un vuelo demostrativo en el Hospital Cantoblanco, perteneciente a La Paz. Una primera parte del plan que ha sido recibida con éxito, ya que se ha demostrado que el transporte aéreo ahorra tiempo y coste frente al convencional terrestre. Con ello se ha querido mostrar la eficacia a la hora de poder transportar de manera urgente muestras a analizar, medicamentos e incluso en un futuro, órganos para trasplantes.

Vídeo









Uno de los ejemplos en los que se podrían llegar a utilizar los drones es en plena operación, como nos lo explica Ana Gómez, subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz: "Si en una intervención quirúrjica necesitamos analizar una muestra de anatomía patológica intraoperatoria, el transporte con drones en un momento de saturación de una carretera nos puede venir francamente bien".

A su vez, destaca la importancia de este proyecto de cara a los beneficios para el paciente: "Eso es hablar de vida y es hablar de una capacidad para intervenir al paciente. Hacer un tratamiento que realmente puede hasta cambiar su evolución".

Vuelos sin piloto

De cara a la segunda fase, esta iniciativa contempla el uso de taquillas automatizadas, las cuáles cuentan con una interfaz de apertura, carga y pesaje automáticos para el material sanitario. Todo ello a través de una aplicación móvil ya desarrollada que distingue entre usuarios con acceso al sistema logístico y envíos.

Además de la implantación de estas plataformas, otro de los objetivos de la segunda fase es establecer nuevas rutas de emergencia para vuelos automatizados. Ramón García, experto en innovación que ha participado en el proyecto destaca que lo que se plantea es que "nos permitan generar esas vías para poder hacer ese transporte y fundamentalmente que sea en vuelo automático, sin necesidad de tener piloto". Los vuelos de prueba en esta ocasión tendrán lugar entre el Hospital La Paz y el Hospital Carlos III.

En cuanto a otros usos más cotidianos de los drones y una posible fecha para su aparición en las ciudades, profesionales del sector como Ana González afirman lo siguiente: "Yo no me atrevo todavía porque estamos pendientes de la financiación para la fase dos. Pero sí me atrevo a decir que no es un horizonte de largo plazo. Yo creo que en el medio plazo vamos a ver aplicaciones prácticas de casos con drones".