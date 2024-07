Madrid actualiza su cartografía con las últimas tecnologías

Fotografías e imágenes de vídeo de 337 kilómetros cuadrados, con un helicóptero que vuela muy bajo, a 300 metros de altura y que tiene incorporado dos cámaras, una de ellas térmica que permite identificar las Islas de Calor de la capital para poder ponerles una solución. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha dicho que : “la fotografía termo gráfica nos va a decir el punto exacto donde se produce una mayor emisión de calor y actuar con la regeneración urbana”. La cámara utilizada para captar las imágenes ha pasado de tener 10 píxeles por centímetros a 3. Lo que permite tener una mayor resolución.

Las labores del helicóptero terminan el próximo domingo, pero los resultados no serán visibles hasta pasado el verano. Va a sobrevolar un total de 337 kilómetros cuadrados, prácticamente la mitad de toda la ciudad. las únicas zonas por las que no pasará el helicóptero serán por el sureste de Madrid, el área de Barajas, Fuencarral El Pardo y la casa de Campo al ser zonas no urbanizadas.

Los resultados se podrán consultar a través de GeoPortal.