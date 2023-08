Los ciclistas madrileños demandan más protección: "No lo respeta nadie y es un poco inseguro"

Muchas de las principales ciudades europeas como Amsterdam tienen a la bicicleta como un medio de transporte prioritario. Sus calles son vías preparadas para los miles de ciclistas que residen allí. Madrid se está acercando poco a poco y servicios como BiciMAD están ayudando a ello. Esta utilidad promovida por el Ayuntamiento, es gratis hasta finales de año y ha batido un nuevo récord. Un total de 30.000 usos diarios, una cifra que se ha mantenido durante todo el verano.

Sin embargo, muchos ciclistas aún creen que Madrid no es una ciudad preparada ni segura para las bicicletas. Como es el caso de Javier, que coge la bici habitualmente y contesta así ante la duda de si Madrid es una ciudad preparada para los que utilizan este medio de transporte: "Rotundamente no. En este trayecto que acabo de hacer me han arrinconado. Lo del metro o metro y medio de distancia no lo respeta nadie y entonces es un poco inseguro. Creo que haría falta poner carriles segregados de bici como hay en las ciudades importantes".

Mucho menos carril bici que Amsterdam o París

Y es que en otras ciudades como París o Amsterdam hay cerca de 1.000 kilómetros de carril bici, mientras que en Madrid tenemos 544. Unos carriles que para usuarios como Javier, otro joven ciclista, no siempre están en las mejores condiciones: "Hay carriles que están muy bien pero hay otros que están muy pegados al carril bus o que no están muy bien sañalizados, o con el acceso poco cuidado también".

Algo que no solo ocurre en el centro de la capital, ya que en los alrededores también demandan más seguridad. Carlos vive en Rivas y pide mejores condiciones: "Intento no usar el carril nuevo porque, sobre todo en los cruces, en las rotondas, es un peligro. Digamos que te meten contra los coches y claro, sale perdiendo el ciclista. Por ese motivo voy usando la bici cada vez menos hasta que vea que es más seguro".

Relación con los conductores

En lo que coinciden todos los ciclistas es en que hace falta más entendimiento con los conductores. Andrés utiliza la bicicleta a diario en su trabajo, por Madrid centro y por zonas más alejadas, y destaca así la importancia de ambos papeles: "Algunos somos responsables y otros que no. No hay que generalizar por completo pero sí hay que tomar un poco más de conciencia sobre ello. Deberíamos tomar más precaución por los dos lados".

Según el Ayuntamiento de Madrid, desde 2019 a mayo de este año, ha habido un total de 3.847 personas implicadas en accidentes de bici, es decir, casi 1.000 por año, alcanzando el récord en 2020 con 929, justo tras la pandemia. En cuanto a las zonas, el distrito Centro es donde hay más percances ha habido con un total de 498.

Por lo tanto Madrid es cada vez más ciclista y se acerca de este modo a las ciudades referentes en este sentido, ya que se siguen construyendo y ampliando nuevas vías para todo aquel ciclista que desee recorrer las calles de la capital de manera totalmente segura.