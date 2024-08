Los bomberos dan por controlado el incendio en El Molar y Pedrezuela

Ya está controlado el incendio provocado entre las localidades de El Molar y Pedrezuela de este lunes. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid siguen con sus labores de extinción para evitar que las llamas reaviven el fuego de un incendio que ha afectado a alrededor de 200 hectáreas de vegetación y que obligó a desalojar a los vecinos de ambos municipios, e incluso el confinamiento a los de Pedrezuela. Los agentes forestales investigan ahora qué ha podido ocasionar este fuego que ha calcinado esta cantidad de hectáreas.

El incendio comenzó cerca de las 13:30del mediodía y se estaba dispersando por dos flancos en dirección a las viviendas y diferentes fincas de los municipios. El fuego ha afectado a algunas infraviviendas y naves agrícolas, pero no a las casas. Uno de los afectados ha sido Pedro, tiene una finca alquilada para sus caballos, pero el recinto ha sufrido bastantes daños. "Se ha quemado la mitad de la finca. Gracias a que los caballos ya se habían comido el pasto, no se extendió ni llegó a las casas ni nada, gracias a eso, porque es una finca que está en mitad del pueblo, con lo cual está rodeada de casas", explica Pedro enCOPE.

La actuación de una pareja logró salvar los caballos de Pedro

En la finca no había nadie que pudiera poner a salvo a sus caballos, pero una pareja que vio a los animales nerviosos fue a ayudarlos, son Santi y su mujer Nieves. "Cuando veo que el fuego está avanzando y veo que hay unos caballos que no tienen salida y que están muy nerviosos, voy corriendo a mi casa, y le digo a mi mujer, vente conmigo que necesito ayuda, porque si no esos caballos directamente", señala Santi.

La suerte que tuvo Pedro es que la pareja sabe de caballos y sabían cómo actuar. "Tuvimos que abrir una parcela que vimos, la abrimos, la cerramos, fui corriendo a mi casa a por un bebedero de agua, una garrafa de agua y les puse el agua. Lo hice porque entiendo de caballos y porque sé que si yo no hubiera hecho nada esos caballos se habían quemado".

Finalmente, los caballos se salvaron gracias a la actuación de esta pareja y ahora, Pedro, no sabe cómo agradecérselo, porque uno de esos caballos era su ojo derecho.