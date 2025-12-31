El 'infierno sonoro' de los petardos se convierte en un calvario para las personas con autismo

Los petardos y la pirotecnia son un símbolo de celebración en fechas como la Navidad, pero para muchas personas dentro del espectro autista se convierten en un verdadero sufrimiento. Los ruidos explosivos les provocan ansiedad, miedo y una intensa sobrecarga sensorial. Así lo ha explicado Pedro García, de la fundación Conectea, en los micrófonos de Mediodia COPE en Madrid con Mónica Álvarez.

Crisis de ansiedad y necesidad de escapar

Aunque no se puede generalizar, la hipersensibilidad a los estímulos auditivos o hiperacusia es una característica muy frecuente en las personas con autismo. Tal como detalla García, esta sensibilidad provoca que sufran desde "episodios de miedo, malestar o nerviosismo" hasta la "necesidad de escapar" de la fuente de ruido. En los casos más graves, puede derivar en "una crisis de ansiedad que puede ser incluso severa, incluso que requiera atención médica".

Medidas para un entorno seguro

Para mitigar este impacto, las familias cuentan con aliados como los protectores auditivos, que reducen el impacto sonoro. Sin embargo, desde Conectea subrayan que es fundamental contar con la colaboración de todos, incluidas las administraciones locales. Proponen medidas como la anticipación, avisando de cuándo y dónde se lanzarán los petardos; acotar esos espacios y horarios; y fomentar el uso de pirotecnia de bajo impacto sonoro.

Un ejemplo de buenas prácticas es el del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. En colaboración con las entidades de discapacidad, el consistorio ha trabajado en la anticipación de los eventos con pictogramas y ha recomendado el uso de pirotecnia de bajo impacto.

La iniciativa va más allá de los petardos. Durante la cabalgata de Reyes, por ejemplo, se habilitará un tramo del recorrido donde las "carrozas van a ir sin música", ya que cualquier ruido elevado puede generar una sobrecarga sensorial.