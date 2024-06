La formación de los jóvenes, clave para que encuentren trabajo

Con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nunca ha habido tanta gente trabajando en la región como ahora. El objetivo del gobierno regional es, en palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lograr el pleno empleo. Especialmente entre los jóvenes que, por falta de experiencia o de formación, lo tienen bastante difícil para incorporarse al mercado laboral. De un tiempo a esta parte la Formación Profesional se ha convertido en una vía de éxito para encontrar trabajo. Más del 70% de los alumnos que estudian FP encuentra empleo durante el primer año después de acabar sus estudios, un porcentaje que llega al 80% si hablamos de la FP Dual.

Sergio es uno de estos jóvenes que estudia y trabaja a la vez gracias a un grado de FP Dual. A los 16 años “estaba en la ESO, pero no me gustaba. Me apunté a un FP básica de electricidad” y desde entonces no ha dejado de estudiar lo que le gusta. Su objetivo es dedicarse al frío industrial, uno de los sectores donde la empleabilidad alcanza cotas muy altas. Ocurre lo mismo en sectores como el diseño aeronáútico y mecánico -donde el 100% de los estudiantes que lo cursan encuentran trabajo-, la atención sociosanitaria a personas en sus domicilios o la instalación de climatización doméstica.

Ayudas y becas

Para acabar con una tasa de paro juvenil del 17,4 %, el Gobierno madrileño ha puesto en marcha este plan con 50 medidas y una inversión de 200 millones de euros, dentro de su compromiso por alcanzar "el pleno empleo", según dice la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

La estrategia se desarrollará con un modelo de servicio público orientado a los jóvenes, ofreciendo en cada oficina de empleo a dos orientadores que se dedicarán exclusivamente a este sector de la población, con el objetivo de que todos ellos accedan a una oferta de empleo o curso adecuado a su perfil.

Y se realizará una labor de intermediación laboral en colaboración con entidades sociales y empresas, desarrollándose un programa de seguimiento y apoyo a aquellos jóvenes con mayores dificultades para encontrar un trabajo, que se activará cuando se registren como demandantes de empleo.

Entre las medidas más destacadas, se pondrá en marcha una nueva ayuda de 360 euros al mes que se destinará a desempleados sin estudios que se formen en centros acreditados en profesiones con inserción laboral superior al 70 %.

También habrá una línea de ayudas de 1.500 euros para jóvenes con rentas bajas mediante cheques o bonos de formación, para que puedan cursar la educación adecuada a sus necesidades.

El Ejecutivo regional ayudará a cerca de 2.000 jóvenes de Formación Profesional a formarse en ocupaciones emergentes con el compromiso de las empresas de incorporarlos su plantilla una vez hayan terminado el aprendizaje, además del programa de fomento de la contratación estable, dirigido a las compañías para facilitar su inserción laboral, tendrá incentivos de hasta 7.000 euros por cada empleo.

Díaz Ayuso insiste en que "cada día en la región 370 personas están encontrando un empleo", reduciendo la tasa de paro juvenil casi 10 puntos en el último año, siendo la comunidad autónoma que más empresas y jóvenes atrae.